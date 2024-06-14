Испания – Хорватия: не верим в Морату, но остались ли силы у Модрича?

Группа B считается сильнейшим квартетом на турнире: Испании и Италии достался конкурент в лице бронзовых призеров чемпионата мира. А еще Испания – Хорватия – повторение последнего финала Лиги наций. За россыпью звезд легко забыть про Албанию – ей букмекеры сразу отводят последнее место.

Испания загадочно затаилась. Ждать ли прорыва?

Сборная Испании в последние годы очень далека от ярких заголовков. Команда стабильно прошла квалификацию на Евро-2024, если не считать поражение от Шотландии, не ставшее проблемой на дистанции.

Нынешняя «Красная фурия» – совсем не про звезд. Молодые таланты в лице Педри, Ямаля и других еще не отличаются стабильностью и лидерскими качествами, а из ветеранов подобралась группа крепких профессионалов, но не тех, кто зажжет публику. Мудрый Родри – лучшее олицетворение сборной.

В товарищеских матчах испанцы предпочли не соперничать, а разминаться, взяв себе в оппоненты Андорру и Северную Ирландию. В двух играх – десять голов. А в квалификации было семь в ворота Грузии и шесть упаковано во владения киприотов.

Нынешняя Испания пытается отойти от стерильного владения. В связи с этим выделяется тренд на тотал больше 3.5 именно в официальных матчах: четыре игры из шести получились очень результативными.

Хорватия обыграла Португалию, но это ничего не доказывает

У Хорватии – особенный турнир для ветеранов. Евро-2024 – последнее большое соревнование на уровне сборных для Луки Модрича, постепенно приходит время прощаться и с другими хорошо знакомыми лицами: Вида, Ковачич, Брозович, Крамарич, Перишич, Будимир – всем за 30 лет.

Возраст – не всегда помеха, но и качество игры уже страдает. В квалификации хорваты мучились с Турцией и Уэльсом. Проход на Евро-2024 получился очень тяжелым. В товарищеских встречах, напротив, удалось усмирить критиков за счет разгрома Северной Македонии и главное – гостевого успеха в игре с Португалией.

У Хорватии в квалификации был тренд на «низовые» игры и отсутствие исхода «обе забьют: только раз «шашечные» обменивались голами с оппонентами на этой дистанции.

Матч Хорватия – Испания – четвертый Евро подряд, но без закономерностей

Соперники могли изрядно друг другу надоесть за последнее время. Стандартно играют на Евро с 2012 года. Три матча – никаких серий: есть и победы каждой из команд, и памятное противостояние со счетом 5:3 в пользу Испании в прошлом плей-офф. А в Лиге наций сыграли без голов и дошли до пенальти. Тотальное непредсказуемое разнообразие. А ведь было еще 6:0 в пользу Испании в 2018…

● Коэффициент на Испанию – 2.00. Выглядит достаточно солидным для соперничества фаворита из топ-5 и предполагаемого середняка. Испания в отличной форме, имеет глубину состава, против Хорватии слишком много факторов.

● Вторая ставка – по статистике. Обе команды отличаются высоким уровнем дисциплины: у Испании в официальных встречах не проходил тотал больше 3.5 желтых карточек в четырех играх подряд, а у Хорватии соотношение – шесть в семи матчах. Коэффициент на «меньше 3.5» – 1.70.

● Финальный вариант – на отсутствие голов Альваро Мораты. В Бетсити дают весьма высокий коэффициент на это событие 1.47. Во-первых, у Испании вряд ли будет серьезный перекос в сторону голов одного бомбардира, во-вторых, матч не просматривается очень результативным.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages.ru /Rafa Babot, Carlos Rodrigues