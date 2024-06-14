Италия – Албания: все ясно по угловым, в наличии вариант на Митая за 15.00

Действующий чемпион Европы совсем ушел в тень. Букмекеры не включают Италию даже в пятерку фаворитов. А вот Албания фигурирует почти в каждом отчете – в качестве главного аутсайдера турнира. Дополнительная интрига для российских болельщиков – выступление Даку и Митая. Оба игрока из РПЛ ожидаются с первых минут.

Италия: выходят из тени недооцененными

Сказочный прошлый Евро сменился провалом в квалификации к чемпионату мира. Последующее назначение Лучано Спаллетти несколько выправило ситуацию, но «Скуадра Адзурра» все равно с большим трудом протиснулась на Евро, обыграв Украину в решающем матче группового этапа.

Состав объективно недооценивают. Есть один из лучших вратарей мира, хребет от Бастони до Бареллы – двух футболистов чемпионского «Интера». Из нападающих в хорошей форме приехал Скамакка.

Перед турниром Италия продолжила тренд на аккуратный футбол: в последних пяти встречах тотал больше 3.5 не пробивался. Еще в трех встречах подряд не прошло пари на обмен голами. Италия играет в прагматичной манере, минимизируя риски.

Албания: вряд ли худшая сборная турнира

Букмекеры не сомневаются в том, что именно у Албании будут наибольшие трудности на Евро-2024. По товарищеским матчам вывод сделать нельзя, так как в соперниках значились Азербайджан и Лихтенштейн. Им удалось забить по три мяча.

Большая часть команды выступает в иностранных европейских лигах. Форварда «Рубина» Даку ждут в паре с нападающим «Челси» Бройей.

Албания в квалификации опередила Чехию и Польшу. Команда располагает в каждой из линий футболистами европейского уровня из топ-лиг. Учитывая, что коэффициент на подопечных Силвиньо против грандов идет в районе 10.00, вырисовывается неплохой вариант ловить сенсацию.

Букмекеры ждут «низовой» игры, но есть несколько причин сомневаться

Самый реальный расклад по линии – минимальная победа фаворита. У Италии получилось вернуть себе реноме оборонительной команды за счет товарищеских матчей, но в официальных встречах был совсем другой тренд: шесть из восьми игр – «верховые», а в трех из четырех противостояниях даже пробивался тотал больше 3.5. Еще и только в двух матчах из восьми не проходило пари на обмен голами.

На «обе забьют» предлагается коэффициент 2.50. Это слишком хорошее предложение, чтобы от него отказываться. Албания умеет играть на стандартных положениях и имеет исполнителей, способных решить эпизод за счет индивидуального мастерства.

Албания потерпела пять поражений подряд в официальных матчах по… угловым. А у Италии, напротив, четыре победы в пяти играх. Если команда Спаллетти пробьет тотал 5.5, то сыграет коэффициент 1.75.

Несколько комичная ставка – голевой пас от Марио Митая. Легионер «Локомотива» должен продавать себя в Европу – интересуются как раз в Италии. На флангах у Спаллетти нет в распоряжении идеальных исполнителей, а габаритные нападающие будут только рады активности пока еще железнодорожника. Коэффициент – 15.00.

Ставки на Спортсе

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press