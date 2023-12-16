Новый провал «Ман Сити»: 2:0 ➡️ 2:2. Неужели кризис?

«Манчестер Сити» лихорадит – команда Пепа Гвардиолы в очередном туре АПЛ не смогла удержать преимущество в два мяча против «Кристал Пэлас», сыграв 2:2. Одна из худших серий команды при Гвардиоле продолжается, хотя в прошлом туре с «Лутоном», казалось, проклятие снято.

Раздел «Ставки» на Sports.ru покопался в лайве, чтобы понять, какие коэффициенты можно было ухватить.

● Перед матчем все было слишком буднично – 1.18 на победу «Манчестера», 6.50 на ничью и 17.00 на «Пэлас».

● До 90-й минуты, когда счет был 2:1 в пользу «Сити», коэффициент на победу «Манчестера» оценивался в 1.01, на ничью – фантастические 34.00. Кто бы мог подумать, что камбэк все-таки оформится.

● На 95-й Майкл Олисе реализовал пенальти – 2:2 и четвертая строчка «Ман Сити» в таблице АПЛ прямо сейчас. Отставание от идущего первым «Ливерпуля» – три очка, от «Арсенала» и «Астон Виллы» – два и одно, однако у этой троицы игры в запасе, так что все может стать хуже для «Сити».

Когда Родри на поле, «Сити» не проигрывает – магия. Испанец вернулся на поле в матче прошлого тура с «Лутоном» и подтвердил это, сегодня – закрепил. Хотя, конечно, хотелось бы победы.

«Сити» сыграл вничью в четвертый раз за шесть последних матчей АПЛ. Также за этот период команда одержала одну победу и потерпела одно поражение.

Еще и у Холанда повреждение: «У него стрессовая реакция кости стопы. Он почувствовал это после «Виллы», – сказал Гвардиола перед встречей с «Лутоном». – Эрлинг не может играть. Я не знаю, надолго ли он выбыл. Неделя за неделей, день за днем, посмотрим, что произойдет».

Зато в Лиге чемпионов исторические результаты – с учетом прошлого сезона «горожане» выиграли восемь подряд матчей в этом турнире (6 из 6 на групповом этапе). «Сити» стал первым английским клубом, который провел столь длинную победную серию в Лиге чемпионов или Кубке европейских чемпионов.

Еще один повод для оптимизма отмечал тактический автор Sports.ru Слава Палагин:

«Проседание в первой части сезона – классика Пепа. В это время идут поиски волшебной формулы. Гвардиола много раз повторял, что на первую часть сезона закладывает две цели. Первая – пройти группу Лиги чемпионов. Вторая – не отстать от конкурентов по АПЛ. В прошлом сезоне проводил параллели с НБА, где чемпионат делится на две части – регулярку, где можно позволить эксперименты, и плей-офф, к которому все должно быть готово.

Отчасти этим объясняются пробуксовки «Сити» в первой половине кампании – да-да, нынешняя далеко не первая. Сначала Гвардиола ищет волшебную формулу: пробует игроков на новых позициях, адаптирует новичков. Отыскав оптимальное сочетание, начинает победную серию – решающий элемент всех чемпионств «Сити».

Так что пока паниковать рано, у Пепа есть план, он его придерживается.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan