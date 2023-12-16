Новый провал «Ман Сити»: 2:0 ➡️ 2:2. Неужели кризис?
«Манчестер Сити» лихорадит – команда Пепа Гвардиолы в очередном туре АПЛ не смогла удержать преимущество в два мяча против «Кристал Пэлас», сыграв 2:2. Одна из худших серий команды при Гвардиоле продолжается, хотя в прошлом туре с «Лутоном», казалось, проклятие снято.
Раздел «Ставки» на Sports.ru покопался в лайве, чтобы понять, какие коэффициенты можно было ухватить.
● Перед матчем все было слишком буднично – 1.18 на победу «Манчестера», 6.50 на ничью и 17.00 на «Пэлас».
● До 90-й минуты, когда счет был 2:1 в пользу «Сити», коэффициент на победу «Манчестера» оценивался в 1.01, на ничью – фантастические 34.00. Кто бы мог подумать, что камбэк все-таки оформится.
● На 95-й Майкл Олисе реализовал пенальти – 2:2 и четвертая строчка «Ман Сити» в таблице АПЛ прямо сейчас. Отставание от идущего первым «Ливерпуля» – три очка, от «Арсенала» и «Астон Виллы» – два и одно, однако у этой троицы игры в запасе, так что все может стать хуже для «Сити».
Когда Родри на поле, «Сити» не проигрывает – магия. Испанец вернулся на поле в матче прошлого тура с «Лутоном» и подтвердил это, сегодня – закрепил. Хотя, конечно, хотелось бы победы.
«Сити» сыграл вничью в четвертый раз за шесть последних матчей АПЛ. Также за этот период команда одержала одну победу и потерпела одно поражение.
Еще и у Холанда повреждение: «У него стрессовая реакция кости стопы. Он почувствовал это после «Виллы», – сказал Гвардиола перед встречей с «Лутоном». – Эрлинг не может играть. Я не знаю, надолго ли он выбыл. Неделя за неделей, день за днем, посмотрим, что произойдет».
Зато в Лиге чемпионов исторические результаты – с учетом прошлого сезона «горожане» выиграли восемь подряд матчей в этом турнире (6 из 6 на групповом этапе). «Сити» стал первым английским клубом, который провел столь длинную победную серию в Лиге чемпионов или Кубке европейских чемпионов.
Еще один повод для оптимизма отмечал тактический автор Sports.ru Слава Палагин:
«Проседание в первой части сезона – классика Пепа. В это время идут поиски волшебной формулы. Гвардиола много раз повторял, что на первую часть сезона закладывает две цели. Первая – пройти группу Лиги чемпионов. Вторая – не отстать от конкурентов по АПЛ. В прошлом сезоне проводил параллели с НБА, где чемпионат делится на две части – регулярку, где можно позволить эксперименты, и плей-офф, к которому все должно быть готово.
Отчасти этим объясняются пробуксовки «Сити» в первой половине кампании – да-да, нынешняя далеко не первая. Сначала Гвардиола ищет волшебную формулу: пробует игроков на новых позициях, адаптирует новичков. Отыскав оптимальное сочетание, начинает победную серию – решающий элемент всех чемпионств «Сити».
Так что пока паниковать рано, у Пепа есть план, он его придерживается.
Раздел «Ставки» на Sports.ru
«Црвена Звезда» – рекордсмен по домашним матчам без поражений, подвинули «Реал». Как это отражается на букмекерах?
- Дата проведения
- 16 декабря, 18.00, «Этихад Стэдиум»
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Гвардиол, Льюис (Стоунз, 90), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Альварес.
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Кристал Пэлас –
Хендерсон, Клайн (Эзе, 90), Уорд (Озо, 34), Андерсен, Гехи, Митчелл, Олисе, Ричардс, Шлупп (Матеус Франса, 81), Ридевалд (Ахамада, 81), Матета.
Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan
Два удара-два гола против Ситевика ухахахахаха
Ходжсон гений
Не касаясь реально мощного влияния Родри на игру команды, но у них такая магия и с Зинченко просто очень долгое время была. Весь смысл в том, что это не магия, а статистика. Если команда проигрывает реально нечасто, то всегда вот по статистике кто-то найдется такой магический.
В общем, свидетели великого требла, ваш выход. Возвращайтесь на землю.
сколько ударов в створ столько и голов
И Сити и Гюндоган крупно проиграли из-за его ухода.
- Мозги - не брови, если их нет - не нарисуешь...