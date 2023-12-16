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Новый провал «Ман Сити»: 2:0 ➡️ 2:2. Неужели кризис?

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«Манчестер Сити» лихорадит – команда Пепа Гвардиолы в очередном туре АПЛ не смогла удержать преимущество в два мяча против «Кристал Пэлас», сыграв 2:2. Одна из худших серий команды при Гвардиоле продолжается, хотя в прошлом туре с «Лутоном», казалось, проклятие снято.

Раздел «Ставки» на Sports.ru покопался в лайве, чтобы понять, какие коэффициенты можно было ухватить.

● Перед матчем все было слишком буднично – 1.18 на победу «Манчестера», 6.50 на ничью и 17.00 на «Пэлас».

● До 90-й минуты, когда счет был 2:1 в пользу «Сити», коэффициент на победу «Манчестера» оценивался в 1.01, на ничью – фантастические 34.00. Кто бы мог подумать, что камбэк все-таки оформится.

● На 95-й Майкл Олисе реализовал пенальти – 2:2 и четвертая строчка «Ман Сити» в таблице АПЛ прямо сейчас. Отставание от идущего первым «Ливерпуля» – три очка, от «Арсенала» и «Астон Виллы» – два и одно, однако у этой троицы игры в запасе, так что все может стать хуже для «Сити».

Когда Родри на поле, «Сити» не проигрывает – магия. Испанец вернулся на поле в матче прошлого тура с «Лутоном» и подтвердил это, сегодня – закрепил. Хотя, конечно, хотелось бы победы.

«Сити» сыграл вничью в четвертый раз за шесть последних матчей АПЛ. Также за этот период команда одержала одну победу и потерпела одно поражение. 

Еще и у Холанда повреждение: «У него стрессовая реакция кости стопы. Он почувствовал это после «Виллы», – сказал Гвардиола перед встречей с «Лутоном». – Эрлинг не может играть. Я не знаю, надолго ли он выбыл. Неделя за неделей, день за днем, посмотрим, что произойдет».

Зато в Лиге чемпионов исторические результаты – с учетом прошлого сезона «горожане» выиграли восемь подряд матчей в этом турнире (6 из 6 на групповом этапе). «Сити» стал первым английским клубом, который провел столь длинную победную серию в Лиге чемпионов или Кубке европейских чемпионов.

Еще один повод для оптимизма отмечал тактический автор Sports.ru Слава Палагин:

«Проседание в первой части сезона – классика Пепа. В это время идут поиски волшебной формулы. Гвардиола много раз повторял, что на первую часть сезона закладывает две цели. Первая – пройти группу Лиги чемпионов. Вторая – не отстать от конкурентов по АПЛ. В прошлом сезоне проводил параллели с НБА, где чемпионат делится на две части – регулярку, где можно позволить эксперименты, и плей-офф, к которому все должно быть готово. 

Отчасти этим объясняются пробуксовки «Сити» в первой половине кампании – да-да, нынешняя далеко не первая. Сначала Гвардиола ищет волшебную формулу: пробует игроков на новых позициях, адаптирует новичков. Отыскав оптимальное сочетание, начинает победную серию – решающий элемент всех чемпионств «Сити». 

Так что пока паниковать рано, у Пепа есть план, он его придерживается.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Црвена Звезда» – рекордсмен по домашним матчам без поражений, подвинули «Реал». Как это отражается на букмекерах?

Манчестер Сити – Кристал Пэлас 2:2 (1:0, 1:2)
Дата проведения
16 декабря, 18.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 24 Грилиш, 2:0 – 54 Льюис, 2:1 – 76 Матета, 2:2 – 90, пенальти Олисе.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Гвардиол, Льюис (Стоунз, 90), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Альварес.
Кристал ПэласХендерсон, Клайн (Эзе, 90), Уорд (Озо, 34), Андерсен, Гехи, Митчелл, Олисе, Ричардс, Шлупп (Матеус Франса, 81), Ридевалд (Ахамада, 81), Матета.
Предупреждения:
Андерсен (40), Эдерсон (42).

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan

22 комментария
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Без КДБ Сити другая команда. Бельгиец мозг, так что ожидаемо.
+7
-1
+6
КП на классе
Два удара-два гола против Ситевика ухахахахаха
Ходжсон гений
+6
-2
+4
Старина Рой еще в первом победном сезоне Пепа отобрал у него очки, так-то
+2
0
+2
"Когда Родри на поле, «Сити» не проигрывает – магия. Испанец вернулся на поле в матче прошлого тура с «Лутоном» и подтвердил это, сегодня – закрепил. Хотя, конечно, хотелось бы победы."
Не касаясь реально мощного влияния Родри на игру команды, но у них такая магия и с Зинченко просто очень долгое время была. Весь смысл в том, что это не магия, а статистика. Если команда проигрывает реально нечасто, то всегда вот по статистике кто-то найдется такой магический.
+2
0
+2
Ответ Vakhore
Ушел один из немногих игроков с яйками (турок) и результат вот какой. И Сити и Гюндоган крупно проиграли из-за его ухода.
Скорее эмоциональное выгорание после требла
+2
0
+2
Даа, без Де Брюйне и Холланда МС для соперников не так грозен. А судьба вознаградила "Дворец" за упущенную ничью с "Ливерпулем", хотя там они тоже бились зачетно.
+2
-1
+1
Ответ Alexandr Sokolov
я думал Пеп гений и не может зависеть от 1 человека, получается это не так?
А ты не из тех кто утверждает что у Сити бездонный кошелек и выигрывают за счет средств? Получается проблему потери ключевого игрока не решаются деньгами. Хотя по вашему все ведь наоборот?)
+1
0
+1
Ответ Alexandr Sokolov
я думал Пеп гений и не может зависеть от 1 человека, получается это не так?
дааа, так гениально иметь бюджет в миллиарды фунтов)
+3
-2
+1
Ответ Anton Kuznetsov
мне кажется Эдерсон вообще перестал тащить. сколько ударов в створ столько и голов
Так он и не тащил. Только в финале против Интера сделал 2-3 сейва.
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0
Ответ waleri
Даа, без Де Брюйне и Холланда МС для соперников не так грозен. А судьба вознаградила "Дворец" за упущенную ничью с "Ливерпулем", хотя там они тоже бились зачетно.
КП играл без основного вратаря и без Айу и Эзе
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0
Ответ GibsonFlyingV
Скорее эмоциональное выгорание после требла
Соглашусь конечно и с выгоранием после требла, но и Гюндоган был во многих матчах в роли джокера и когда не шла игра у горожан, сколько игр вытаскивал турок... Это большая утрата для сити и при отсутствии КДБ креативных игроков как оказалось не так и много в составе.
0
0
0
Ответ Контрольный выстрел
Без КДБ Сити другая команда. Бельгиец мозг, так что ожидаемо.
я думал Пеп гений и не может зависеть от 1 человека, получается это не так?
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Да уж, подзагорели родоначальники футбола)
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Это называется "синдром второго сезона" - обычно он свойственен середнякам, которые хорошо зажгли, но на следующий сезон посыпались - от банальной усталости от оверперфомансов и давления от повышенных ожиданий. Всё-таки Сити, несмотря на гениального Пепа и безграничные финансовые возможности, в плане менталки недалеко ушёл от Лестеров и Унионов. Да, даже так они вышли в плей-офф ЛЧ и займут место в тройке в АПЛ. Но с составом, где скамейка стоит как итальянский или немецкий гранд, и с тренером, оды которому поют все тактические аналитики, спрос таков, что любое место, кроме первого - провал.

В общем, свидетели великого требла, ваш выход. Возвращайтесь на землю.
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мне кажется Эдерсон вообще перестал тащить.
сколько ударов в створ столько и голов
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Ушел один из немногих игроков с яйками (турок) и результат вот какой.
И Сити и Гюндоган крупно проиграли из-за его ухода.
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Ну даже если выиграет Ливер,ну будет 6 очков разницы, делов-то.
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Почему когда Сити не выигрывает то это кризис?? а Может Пэлас хорошо реализовал свои шансы 🤣. Привет Эдерсону.
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Как говорила мудрая тетя Фира:
- Мозги - не брови, если их нет - не нарисуешь...
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