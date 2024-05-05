Еще одна интрига в АПЛ – кто же лучшая домашняя команда? «Ливерпуль», «Сити» и «Арсенал» – почти вровень

Все трое дружно выиграли дома, да еще и вполне результативно – «Арсенал» побил 3:0 «Борнмут», «Манчестер Сити» выиграл 5:1 у «Вулверхэмптона», а «Ливерпуль» расправился с «Тоттенхэмом» 4:2.

Кто лучше остальных играет дома в АПЛ? А что, тут тоже есть интрига.

«Ливерпуль» должен остаться лучшей домашней командой

Пока таблица лидеров по домашним матчам сезона выглядит вот таким образом:

Очень любопытно. Все три суперклуба практически совпадают по очкам, а еще – по забитым голам и пропущенным голам.

Мы помним, как здорово играла «Астон Вилла» дома при Унаи Эмери –например, выиграла девять первых матчей из десяти. Но из следующих восьми победила только трижды. У «Виллы», как и у «Ньюкасла», 39 очков. В эту тройку они уже не вклинятся.

Какие домашние матчи остались у соперников: «Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон», «Ман Сити» – «Вест Хэм», а «Арсенал» – «Эвертон».

С большей долей вероятности, в последнем домашнем матче Юргена Клоппа на посту главного тренера «Ливерпуля» команда и подтвердит статус лучшей домашней команды АПЛ.

Из 18 домашних матчей – 17 с позиции фаворита

Получается, что только четыре домашних матча у «Ливерпуля» не окончились победами хозяев. В двух из них команда была явным фаворитом, но не забила (0:0 с «МЮ», 1.57 на победу и 0:1 с «Кристал Пэлас» – 1.25 на победу), еще в двух – сыграла по 1:1 с «Арсеналом» и «Ман Сити» (2.10 и 2.88 на победу).

Остальные 14 матчей – победные. Коэффициенты на П1 в этих случаях были не ниже 1.22, но и не выше 1.67. Если брать их более 1.50, то были пять матчей – 1.52 против «Тоттенхэма», 1.53 против «Вест Хэма», 1.57 против «Астон Виллы» и по 1.67 против «Ньюкасла» и «Челси».

Очевидно, что вариантов для ставок на П1 было маловато. Разве что с «Ньюкаслом» и «Челси». Фаворитом «Ливерпуль» из этих 18 игр не был только в одной – против «Сити»

Сезон – не рекордный, «Ливерпуль» выступал покруче

Сравнили лидирующий «Ливерпуль» с лучшими домашними командами последних десяти сезонов:

До рубежа 50 очков никому не добраться в этом сезоне. Но это больше, чем было, например, у чемпионского «Лестера».

Два сезона выделяются особо – в период с 2018-го по 2020-й. В сезоне-2018/19 «Сити» выиграл все домашние матчи кроме одного – получил 2:3 от «Кристал Пэлас». В следующем сезоне достижение превзошел «Ливерпуль» – тоже победил во всех играх кроме одной, но в ней сыграл вничью – 1:1 против «Бернли».

Больше забивал «Сити» – в сезоне-2017/18, а только девять пропущенных голов дома фиксировалось трижды за последние сезоны.

У любой команды из трио лучших домашних в сезоне-2023/24 не будет никаких рекордов на этот раз. Да и кто станет лучшей – пока вопрос. Символично, если это произойдет с «Ливерпулем» в последний сезон Клоппа.

Раздел «Ставки» на Спортсе

Оказалось, Тонали ставил на матчи «Ньюкасла» – но только на победы. Избежал жесткого бана

Спорт вместо ТВ – только у букмекеров. Такой эксклюзив на трансляции реален?

Фото: Gareth Evans/Keystone Press Agency/Global Look Press