Сенсация.

«Ипсвич» – главное чудо английского сезона! В заключительном туре Чемпионшипа парни Кирана Маккенны обыграли «Хаддерсфилд» и вышли в АПЛ впервые за 22 года. После финального свистка толпа фанатов выскочила на поле «Портман Роуд», чтобы отпраздновать это событие вместе с игроками.

В последнем туре хватало ничьей, но «Ипсвич» перевыполнил план

Перед матчем 46-го тура «Ипсвич» шел вторым и имел преимущество в три очка над «Лидсом». Для прямого выхода в АПЛ дома против «Хаддерсфилда» нужно было хотя бы не проиграть или рассчитывать на то, что «Лидс» не выиграет свой матч.

Перед матчем улицы Ипсуича (нет, мы не играем в Александра Елагина, просто город принято в русском языке писать через «у», а команду – через «в») окрасились в синий цвет: фанаты предвкушали грандиозный праздник и не прогадали. «Трактористы» перевыполнили план и уверенно обыграли «Хаддерсфилд» со счетом 2:0.

Всего два года назад команда заканчивала сезон в середине таблицы Первой лиги, год назад вышла оттуда в Чемпионшип со второго места, а в этом году вернулась в АПЛ. «Ипсвич» стал первым клубом после «Саутгемптона» в 2012 году, который последовательно поднялся из третьего дивизиона в Премьер-лигу.

Чемпионом же стал «Лестер», который вернулся в АПЛ спустя год.

Перед началом сезона букмекеры слабо верили в «Ипсвич», но уже в ноябре изменили мнение

Перед началом сезона фаворитами на выход в АПЛ у букмекеров были «Лестер», «Лидс», «Саутгемптон» и «Мидлсбро».

Ожидалось, что на игре «Лестера» благоприятно скажется назначение Энцо Марески, который в сезоне-2022/23 работал в тренерском штабе «Манчестер Сити» и внес вклад в завоевание требла. Ну и парашютные выплаты никто не отменял. Возвращение чемпионов Англии оценивали в 2.25.

«Лидс» считался главным соперником «Лестера». Летом 2023-го команду возглавил Даниэль Фарке, перед которым руководство поставило задачу – вернуться в Премьер-лигу. Возвращение «Лидса» давали за 2.75. Выход «Саутгемптона» шел за 3.25, «Мидлсбро» – за 4.00.

Выход «Ипсвича» котировался наравне с «Норвичем» – 5.50. Клуб входил в сезон с 16-м по стоимости составом в Чемпионшипе – 50 млн евро согласно Transfermarkt. Мало кто верил, что команда сможет бороться за выход в АПЛ, но к Рождеству «трактористы» сенсационно шли вторыми после «Лестера».

Уже в конце ноября букмекеры обновили коэффициенты. Теперь выход «Ипсвича» давали за 1.61 – наравне с «Лидсом», которого перед началом сезона считали одним из фаворитов.

Уникальное достижение и вылет из АПЛ в 2002-м

Последний раз «Ипсвич» выступал в АПЛ в сезоне-2001/02. Тогда клуб занял 18-е место и вылетел, хотя годом ранее вошел в топ-5.

«Ипсвич» дебютировал в высшем дивизионе английского футбола в сезоне-1961/62 и сразу стал чемпионом – уникальное достижение, такое удавалось только «трактористам».

С 2021-го «Ипсвич» спонсирует главный болельщик клуба – британский певец, обладатель «Грэмми» Эд Ширан. На футболах команды изображены знаки «+», «–», «=», «÷» и «×», которые используются в названиях альбомов артиста.

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Последнюю путевку в АПЛ в плей-офф разыграют «Лидс», «Саутгемптон», «Вест Бромвич» и «Норвич». В одном полуфинале «Лидс» встретится с «Норвичем», а в другом – «Саутгемптон» с «Вест Бромом». Матчи пройдут дома и на выезде. Финал состоится 26 мая на «Уэмбли».

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Фото: Gettyimages.ru /Stephen Pond