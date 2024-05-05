Этот сезон «Спартака» – уже в пятерке самых слабых по игре в гостях. Почти половина матчей – поражения

«Спартак» снова не проиграл при Владимире Слишковиче – 0:0 в гостях с «Пари НН», да еще и отыграл четыре сухих матча из шести при нем после ухода Гильермо Абаскаля.

Но упущен шанс приблизиться к тройке – вопрос о медалях фактически решен, так что радости мало. А если б игры на выезде в этом сезоне складывались лучше, все могло выйти для «Спартака» куда более позитивно.

С выездами непросто в этом сезоне – лишь четыре победы

Позади 14 матчей в гостях, из них «Спартак» выиграл только четыре. Примечательно, что два – крупно: 4:1 у «Рубина» и 5:1 у «Ростова», а заодно 2:0 у «Балтики» и 2:1 у «Динамо».

Остальные десять игр – это шесть поражений и четыре ничьих. Четыре из этих поражений состоялись всухую – в Краснодаре, Самаре, Воронеже и Сочи, еще два пришлись на выезды в Екатеринбург и Грозный.

С ничьими получилось интересно – помимо «Пари НН» это были принципиальные игры – 0:0 с ЦСКА и «Зенитом», а еще – 1:1 с «Локомотивом».

Разница мячей – 17:18. Впрочем, только у четырех клубов она положительная на выезде – у «Зенита», «Динамо», «Локомотива» и «Краснодара». И это обычная история, когда только примерно четыре-пять команд обладают именно положительной разницей в выездных играх.

Но «Спартак» в этом году в их число не входит. И хотя в таблице по гостевым играм он – шестой, что тоже в целом не провал, но дома получается лучше – побед в два раза больше.

В гостях сыграть осталось только с «Оренбургом». Выезд всегда непростой – за последние пять лет «Спартак» играл там четырежды и проиграл три раза. Так что в гостевой таблице команда можно подвинуться ниже.

Букмекеры из этих 14 гостевых матчей считали «Спартак» фаворитом в восьми. Две победы из четырех одержаны в тот момент, когда он таковым, по их мнению, не был (над «Динамо» и «Ростов»). При этом не было коэффициента ниже 2.06 на победу «Спартака» в каждом из этих 14 случаев.

Были сезоны слабее, но этот – точно зайдет в антитоп

В предыдущих пяти сезонах только однажды «Спартак» набирал так мало очков – даже меньше, чем сейчас.

Но сезон-2023/24 в любом случае войдет в пятерку самых тяжелых для «Спартака» по гостевым очкам.

Худшим был сезон-2003, там «Спартак» вообще проиграл на выезде десять раз из 15 возможных, пропустил больше всего голов. Наименее результативным был недавний – с Руем Виторией и Паоло Ваноли, хотя все это скрасилось классным выступлением в Лиге Европы и победой в Кубке России.

Сейчас даже если «Спартак» обыграет «Оренбург», то наберет 19 очков, а сезон так и останется одним из худших гостевых.

Зато в Кубке в этом плане все нормально – половина матчей выиграна (три из шести), не проигран тяжелый выезд в Санкт-Петербург (0:0). Возможно, перед гостевой зарубой за выход в Суперфинал в Калининграде – это неплохой расклад.

Раздел «Ставки» на Спортсе

«Динамо» еле обыграло «Сочи» впервые за 3 года. И забило нетипично много дома

Спорт вместо ТВ – только у букмекеров. Такой эксклюзив на трансляции реален?

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press, Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press