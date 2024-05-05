«Динамо» еле обыграло «Сочи» впервые за 3 года. И забило нетипично много дома

В решающий момент в чемпионской гонке конкуренты «Зенита» снова пытались заниматься благотворительностью. У «Краснодара» получилось – проиграл «Ахмату», «Динамо» же чуть было не потеряло очки с «Сочи» – 3:2 в самом конце.

Но если от «Краснодара» после увольнения Владимира Ивича ожидать чудес наивно, то «Динамо» чуть не споткнулось на последней команде РПЛ, с которой у него сложные отношения.

«Динамо» только в третий раз выиграло у «Сочи». И впервые с осени 2021-го!

Все началось с прекрасного гола пяткой Константина Тюкавина . А дальше – двойной обмен голами в последнюю десятиминутку. «Сочи» дважды сравнивал счет, но на 90+5 пропустил от Муми Нгамале. Последний раз сочинцы проигрывали динамовцам в сентябре 2021 года.

Если за первые пять матчей между ними у каждого было по две победы, то потом «Сочи» в любом составе мешало «Динамо» побеждать – то 5:1 в решающей игре за второе место, то 2:1 через несколько месяцев, то 2:0 в апреле 2023-го, то упертые 3:3 в первом круге этого сезона.

И все равно пока «Сочи» впереди по личным встречам – из десяти матчей выиграл половину, разница – 21:15.

Вот только в следующем сезоне они едва ли встретятся. Даже на стыки у «Сочи» – мизерный шанс.

«Динамо» наконец-то забивает дома, но лучше голы даются все равно в гостях

Только четыре команды в РПЛ забили больше голов на выезде, чем в домашних матчах – это «Зенит» (23 против 21), «Локомотив» (те же 23/21) и «Факел» (десять против девяти).

Четвертая команда – «Динамо». И перекос у него до этого тура был более серьезным – только 42% голов на своем поле. Забито 18 на «ВТБ Арене», остальные 25 – на других стадионах.

Сейчас стало 21 дома и 25 на выезде – чуть лучше, но все равно в гостях выходит результативнее. Например, по три гола «Динамо» забивало в Самаре, Санкт-Петербурге и Сочи, четыре – в Нижнем Новгороде. Дома же до матча с «Сочи» в этом сезоне динамовцы ни разу не забили больше двух.

«Сочи» при Морено впервые проиграл топ-команде

До этого вничью удалось сыграть с «Локомотивом» и ЦСКА, одно очко с «Ростовом» – тоже вполне удача, а «Спартак» сочинцы вообще победили.

Полюбившийся счет 2:2 – «Сочи» четырежды сыграл с ним при Морено – чуть было не сложился он и с «Динамо», не хватило пары минут. Теперь осталось играть с «Пари НН», «Краснодаром» и «Рубином».

Но, кажется, что свой шанс сочинцы уже упустили, взяв лишь два очка в трех играх против «Урала», «Факела» и «Ахмата».

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Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко