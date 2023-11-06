Ставки на Спортс
Блог

«Унион» прервал серию из 12 поражений подряд. Победы соперников котировались высоко, а коэффициент в лиге улетел в космос

Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Ставки на спорт Ставки на спорт
Унион Берлин Унион Берлин
Ставки на футбол Ставки на футбол
бундеслига Германия бундеслига Германия
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

Немецкий «Унион» по итогам прошлого сезона вышел в Лигу чемпионов, а в этом – внезапно влетел в серию из немыслимых 12 поражений подряд. И еще более неожиданно вышел из нее, когда фаворитом вообще не был – увез ничью из Неаполя.

С ней, правда, и вылетел из ЛЧ официально. Но зато хотя бы прервал жуткую серию. Посмотрим, что она в себя включала.

Осень скоро закончится, а фанаты «Униона» за это время видели только поражения

Вкратце по серии. Что случилось за это время:

Серия поражений длилась с 3 сентября по 4 ноября. Да, 12 (двенадцать!) матчей. Три из них – в ЛЧ, один – в Кубке, остальные восемь – в Бундеслиге. А ведь сезон начался с 4:0 на Кубок и с двух 4:1 над «Майнцем» и «Дармштадтом».

«Унион» сыграл 1:1 в Неаполе в четвертом туре ЛЧ – Давид Фофана голом ответил на забитый мяч Маттео Политано. Первое очко, серия прервана, но в плей-офф ЛЧ теперь точно не выйти. До этого берлинцы проиграли в Кубке «Штутгарту» 0:1 и за этот трофей тоже уже не поборются.

Все это грустно, но в Бундеслиге вообще кошмар: от четвертого места по итогам прошлого сезона – до 16-го (а это зона стыков) после десяти туров в этом. Только четыре команды пропускают больше «Униона» и только две забивают меньше.

Кстати, еще одна неожиданность по сравнению с прошлым сезоном Бундеслиги – тогда «Унион» мало пропускал дома (всего 11 голов из 38 всего), а теперь все наоборот – гости понабили ему 12 из 22, даже больше половины.

Коэффициент в Бундеслиге вырос почти в четыре раза, а в ЛЧ и так был слишком велик

Перед началом сезона победа «Униона» в ЛЧ оценивалась в 201.00. Больше шансов, по мнению букмекеров, было только у четырех клубов. Сейчас – у семи, а коэффициент на «Унион» вырос до 751.00.

В ЛЧ немцам отводили справедливую роль новичка – 101.00 на победу в турнире, ровно как у «Фейеноорда». Но голландцы в ЛЧ прекрасны, а «Унион» выглядит тяжело. 13.00 на победу в группе с «Реалом», «Наполи» и «Брагой», понятное дело, не сыграли. И кто сейчас вспомнит, что в первой же игре команда проиграла лишь на 90+ минутах.

Шансы у немцев теперь только на Лигу Европы. Пока у «Униона» одно очко, а у «Браги» три. В пятом туре – как раз матч между ними в Португалии. При победе «Браги» «Унион» вылетит из еврокубков, любой другой результат отложит решение вопроса на последний тур.

Можно ли было заработать на серии «Униона»? О да, коэффициенты прекрасны

Мы посмотрели, что было с коэффициентами на прямую победу соперников «Униона» в этих 12 проигранных матчах. Что интересно, не имело смысла ставить только на одного из них – на «Реал» за 1.32. Еще один – «Боруссия» Дортмунд – котировался интереснее (за 1.70).

Все остальное – от двойки и выше!

Например, за 2.17 можно было поставить на «Штутгарт» в Кубке, а в чемпионате на него же – за 2.70. Победа «Вольфсбурга» котировалась за 2.22, «Наполи» – за 2.24, «Лейпцига» – за 2.31.

Еще более вкусные варианты – 2.80 на «Вердер» и 2.85 на «Айнтрахт». За пределами двойки – еще интереснее: «Хайденхайм» за 3.40, «Хоффенхайм» за 4.00 и «Брага» сразу за 5.00.

В общем, если в каждом из этих 12 матчей ставить тысячу рублей на победу соперника «Униона», то общий доход от таких ставок составил бы чуть больше 20 тысяч. Ну, еще бы – с такими-то коэффициентами.

А вот 1.49 на победу «Наполи» в четвертом туре ЛЧ над «Унионом» в итоге не сыграл бы – 1:1.

А дальше какие котировки на «Унион»? Они сильно отличаются

В ближайших двух турах Бундеслиги – совсем разные соперники. В ближайшие выходные ставить на прямое поражение «Униона» без фор бессмысленно – играть с лидирующим «Байером» в гостях, чья победа котируется за 1.28.

А уже после перерыва на матчи сборных «Унион» примет «Аугсбург». Там фаворит – берлинцы. На их победу можно поставить за 1.93, а на успех «Аугсбурга» – за 3.94.

Есть коэффициенты и на пятый тур ЛЧ, где «Брага» сыграет с «Унионом» дома. небольшой фаворит – португальцы (2.33), но коэффициент на немцев не кардинально выше (2.93). Посмотрим, наладятся ли дела у «Униона» в ноябре.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Балтика» и «Сочи» – в зоне вылета к концу первого круга. Судя по статистике, кто-то из них не спасется

Что такое азиатские форы, тоталы и коэффициенты, зачем вообще они нужны

Фото: Alessandro Garofalo, Matthias Koch/Global Look Press

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий