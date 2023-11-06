«Унион» прервал серию из 12 поражений подряд. Победы соперников котировались высоко, а коэффициент в лиге улетел в космос

Немецкий «Унион» по итогам прошлого сезона вышел в Лигу чемпионов, а в этом – внезапно влетел в серию из немыслимых 12 поражений подряд. И еще более неожиданно вышел из нее, когда фаворитом вообще не был – увез ничью из Неаполя.

С ней, правда, и вылетел из ЛЧ официально. Но зато хотя бы прервал жуткую серию. Посмотрим, что она в себя включала.

Осень скоро закончится, а фанаты «Униона» за это время видели только поражения

Вкратце по серии. Что случилось за это время:

Серия поражений длилась с 3 сентября по 4 ноября. Да, 12 (двенадцать!) матчей. Три из них – в ЛЧ, один – в Кубке, остальные восемь – в Бундеслиге. А ведь сезон начался с 4:0 на Кубок и с двух 4:1 над «Майнцем» и «Дармштадтом».

«Унион» сыграл 1:1 в Неаполе в четвертом туре ЛЧ – Давид Фофана голом ответил на забитый мяч Маттео Политано. Первое очко, серия прервана, но в плей-офф ЛЧ теперь точно не выйти. До этого берлинцы проиграли в Кубке «Штутгарту» 0:1 и за этот трофей тоже уже не поборются.

Все это грустно, но в Бундеслиге вообще кошмар: от четвертого места по итогам прошлого сезона – до 16-го (а это зона стыков) после десяти туров в этом. Только четыре команды пропускают больше «Униона» и только две забивают меньше.

Кстати, еще одна неожиданность по сравнению с прошлым сезоном Бундеслиги – тогда «Унион» мало пропускал дома (всего 11 голов из 38 всего), а теперь все наоборот – гости понабили ему 12 из 22, даже больше половины.

Коэффициент в Бундеслиге вырос почти в четыре раза, а в ЛЧ и так был слишком велик

Перед началом сезона победа «Униона» в ЛЧ оценивалась в 201.00. Больше шансов, по мнению букмекеров, было только у четырех клубов. Сейчас – у семи, а коэффициент на «Унион» вырос до 751.00.

В ЛЧ немцам отводили справедливую роль новичка – 101.00 на победу в турнире, ровно как у «Фейеноорда». Но голландцы в ЛЧ прекрасны, а «Унион» выглядит тяжело. 13.00 на победу в группе с «Реалом», «Наполи» и «Брагой», понятное дело, не сыграли. И кто сейчас вспомнит, что в первой же игре команда проиграла лишь на 90+ минутах.

Шансы у немцев теперь только на Лигу Европы. Пока у «Униона» одно очко, а у «Браги» три. В пятом туре – как раз матч между ними в Португалии. При победе «Браги» «Унион» вылетит из еврокубков, любой другой результат отложит решение вопроса на последний тур.

Можно ли было заработать на серии «Униона»? О да, коэффициенты прекрасны

Мы посмотрели, что было с коэффициентами на прямую победу соперников «Униона» в этих 12 проигранных матчах. Что интересно, не имело смысла ставить только на одного из них – на «Реал» за 1.32. Еще один – «Боруссия» Дортмунд – котировался интереснее (за 1.70).

Все остальное – от двойки и выше!

Например, за 2.17 можно было поставить на «Штутгарт» в Кубке, а в чемпионате на него же – за 2.70. Победа «Вольфсбурга» котировалась за 2.22, «Наполи» – за 2.24, «Лейпцига» – за 2.31.

Еще более вкусные варианты – 2.80 на «Вердер» и 2.85 на «Айнтрахт». За пределами двойки – еще интереснее: «Хайденхайм» за 3.40, «Хоффенхайм» за 4.00 и «Брага» сразу за 5.00.

В общем, если в каждом из этих 12 матчей ставить тысячу рублей на победу соперника «Униона», то общий доход от таких ставок составил бы чуть больше 20 тысяч. Ну, еще бы – с такими-то коэффициентами.

А вот 1.49 на победу «Наполи» в четвертом туре ЛЧ над «Унионом» в итоге не сыграл бы – 1:1.

А дальше какие котировки на «Унион»? Они сильно отличаются

В ближайших двух турах Бундеслиги – совсем разные соперники. В ближайшие выходные ставить на прямое поражение «Униона» без фор бессмысленно – играть с лидирующим «Байером» в гостях, чья победа котируется за 1.28.

А уже после перерыва на матчи сборных «Унион» примет «Аугсбург». Там фаворит – берлинцы. На их победу можно поставить за 1.93, а на успех «Аугсбурга» – за 3.94.

Есть коэффициенты и на пятый тур ЛЧ, где «Брага» сыграет с «Унионом» дома. небольшой фаворит – португальцы (2.33), но коэффициент на немцев не кардинально выше (2.93). Посмотрим, наладятся ли дела у «Униона» в ноябре.

Фото: Alessandro Garofalo, Matthias Koch/Global Look Press