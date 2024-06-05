Остров невезения, ставка в семь фунтов и пожизненная дисквалификация. В деле Пакета – странные факты

В Англии продолжает медленно раскручиваться скандальное дело Лукаса Пакета. Вскрылись новые очень странные подробности загадочных нарушений бразильца на футбольном поле и их связи с мошенниками в Бразилии. Помимо этого, появились первые инсайды в отношении возможной дисквалификации – в пожизненном формате.

Небольшое вступление для тех, кто упустил, как развивались события. Ранее мы уже подробно писали о самой ситуации полузащитника «Вест Хэма» в отдельном материале .

Пакета официально обвиняется во влиянии на ход четырех футбольных матчей в АПЛ (игр может быть и больше). Полузащитник получал странные желтые карточки, а коэффициент на это событие в букмекерских конторах резко падал перед играми, в связи с чем и стал раскручиваться маховик первых подозрений.

На сегодняшний день Лукасу Пакета официально предъявлены обвинения от Футбольной ассоциации Англии (FA). Полузащитник должен был дать ответ до 3 июня 2024-го года. Все это происходит на фоне сорвавшихся переговоров о трансфере бразильца в «Манчестер Сити» и за несколько недель до Кубка Америки, где Пакета уже числится в заявке сборной Бразилии.

Запутанная география

А теперь, собственно, к новым любопытным фактам.

Во-первых, ставки в букмекерских конторах, зафиксированные на Лукаса, не привели к глобальному обогащению клиентов. Все выигрыши составили сумму не более чем в 100 тысяч фунтов. Зарплата Пакета в неделю в «Вест Хэме» – больше. Напрашивается простой вопрос о мотивации звездного футболиста. Запустить столь сложную схему ради копеечных выигрышей группы людей в Бразилии, поставив под угрозу всю карьеру? На этот вопрос ответа нет.

Во-вторых, уже подтверждено, что некоторые ставки, вкупе с историей, носят совсем комичный характер: самая маленькая зафиксирована в 7 фунтов. Нет ни одной больше 400 фунтов. Получается, что Пакета совершал нарушение в АПЛ, чтобы у кого-то прошла ставка в 7 фунтов с коэффициентом не больше 2.00?

Еще один важный момент – географический. Почти все подозрительные ставки на Пакета… заключались на острове Пакета! Небольшое отступление от футбола: остров Пакета находится недалеко от Рио-де-Жанейро. Пользуется большой популярностью как у местных жителей, так и у туристов. Доплыть от Рио до эпицентра ставок на футболиста «Вест Хэма» можно всего за час. В Бразилии славится страстью местных жителей к заботе об экологии. На живописном острове запрещены все виды автотранспорта. Общая площадь – 1,2 км².

Лукас – первый футболист, добравшийся до топ-лиги в Европе, родившийся на острове. До него главной знаменитостью считался Маркос Пакета – относительно известный тренер: работал в «Ботафого», сборной Саудовской Аравии и «Аль-Хилале», а в начале века даже засветился наставником молодежной национальной команды.

Если кратко подвести итоги коктейля безумных фактов, то получается следующее: футболист АПЛ с зарплатой в 150 тысяч фунтов в неделю регулярно совершает нелепые фолы, рискуя карьерой, в матчах, которые транслируются по всему миру, чтобы кто-то на его родном крошечном острове выиграл лишние несколько сотен фунтов.

Когда ждать решение о дисквалификации Пакета

На 5 июня 2024-го года Пакета официально находится под санкциями только в Англии. Федерация футбола Бразилии (CBF) выпустила пресс-релиз, сообщив о «чистом» статусе полузащитника. Бразильцы получили письменное подтверждение со стороны англичан: пока нет официального решения, дела находится в процессе рассмотрения, Пакета может играть в турнирах под эгидой ФИФА.

«Спортсмен до настоящего момента имеет право заниматься своей профессиональной деятельностью , являющейся источником средств к существованию для себя и своей семьи. Ограничений по клубам и выступлениям за сборную нет. Федерация, принимая во внимание информация полученную из FA, решает сохранить футболиста в сборной Бразилии», – это текст официального заявления.

Также в CBF запросили у англичан хотя бы примерный диапазон дат по итоговому решению для Пакета, но на этот вопрос ответа не получили. На сегодняшний день в FA продолжают собирать данные по ставкам, совершенным в Бразилии.

На текущий момент в FA также подтвердили, что адвокатам Лукаса Пакета дано больше времени на защиту своего клиента, так как на кону стоит его карьера. То есть первоначальное заявление о необходимом ответе со стороны бразильца до 3 июня потеряло актуальность.

А случались ли пожизненные дисквалификации?

Дисквалификация с запретом заниматься любой деятельностью в футболе – крайне редкий случай. На уровне АПЛ такого никогда не случалось. Опять-таки, важно понимать, что любая дисквалификация на срок дольше пять лет будет означать фактический конец карьеры. Пока в Англии было несколько менее резонансных случаев, связанных со ставками, но в низших лигах. Защитник клуба «Стэнфорд» Кинан Исаак получил отстранение на десять лет за ставку на собственное предупреждение в Кубке Англии в 2021-м году.

Похожая история связана с защитником «Линкольна» Брэдли Вудом. В 2018-м году 26-летний футболист решил порадовать друзей, получив две желтые карточки в матчах Кубка Англии. Вердикт – шесть лет дисквалификации.

Есть несколько историй о пожизненных наказаниях в других странах. Например, в 2013-м году полыхнуло в Сальвадоре: 14 (!) футболистов национальной сборной были отстранены от игры навсегда. Речь шла о том, что сальвадорцы проигрывали с необходимой разницей Мексике и Парагваю в 2011-м году.

В 2023-м году было относительно громкое дело в Бразилии. В ходе расследования выяснилось, что футболист клуба «Вила-Ново» Ромарио принуждал товарищей по команде зарабатывать пенальти в одном из матчей. Процесс расследования шел всего полгода и завершился пожизненной дисквалификацией для 22-летнего атакующего полузащитника из второй лиги.

И еще одно важное уточнение: недавние резонансные дела форварда «Брентфорда» Айвана Тоуни и полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали к детективу Пакета никакого отношения не имеют. Звездные футболисты ставили для развлечения и прошли курсы по борьбе с лудоманией. В их случае не было состава преступления. Теоретически пожизненная дисквалификация Лукаса Пакета в АПЛ возможна. Ситуацию разъяснил Михаил Прокопец, партнер юридической компании SILA:

«Дисциплинарным регламентом Футбольной ассоциации Англии допускается санкция в виде постоянного (пожизненного) отстранения от любой деятельности, связанной с футболом. То есть пожизненный бан для футболиста юридически возможен .

Также ФИФА может распространить действие санкций на весь мир при соблюдении ряда критериев, указанных в п. 5 ст. 70 Кодекса этики ФИФА. В частности, решение национальной ассоциации (FA) должно соответствовать правилам ФИФА. Однако, учитывая, что максимальный срок отстранения за ставки, азартные игры и аналогичные активности по Кодексу этики ФИФА составляет только 3 года, с моей точки зрения, ФИФА не распространит действие пожизненного бана (если он будет) на весь мир », – проанализировал ситуацию эксперт.

Дальнейшие перспективы Пакета

Лукас Пакета уже точно сыграет на Кубке Америки. Это подтверждено. А вот потенциальный трансфер в «Манчестер Сити» выглядит законченной историей. У самих «горожан» вырисовываются определенные проблемы с соблюдением финансовых правил в АПЛ. В такой ситуации подписывать игрока со шлейфом темных дел – губительно для репутации.

Очевидно, что бразилец никуда не уйдет из «Вест Хэма» до официального решения. Контракт действует до 2027-го года, зарплата остается высокой, а будет ли продолжена футбольная карьера на серьезном уровне – вопрос, ответ на который полностью зависит от мотивации тех, кто заключал пари на острове Пакета.

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Фото: Gettyimages.ru /George Wood, Stu Forster, Mike Hewitt