Расклады перед 1/4 «Ролан Гаррос»: у мужчин остается интрига, Соболенко – фаворит против Андреевой

На «Ролан Гаррос» – стадия четвертьфиналов, осталось по восемь участников. Большая интрига – кто станет чемпионом, но больше она сохраняется у мужчин.

Три фаворита 1/4, но победителя турнира предсказать непросто

В изначальных раскладах у мужских пар есть три явных фаворита. За 1.22 котируется победа Янник Синнер в игре с Григором Димитровым, за 1.25 – успех Карлоса Алькараса в матче со Стефаносом Циципасом, а 1.41 – это коэффициент на победу Александра Зверева над Алексом де Минауром.

В игре Каспера Рууда и Новака Джоковича интриги видят больше – 1.81 на норвежца и 2.00 на серба.

Россияне до этой стадии не добрались – Даниил Медведев уступил де Минауру, Андрей Рублев – Маттео Арнальди. Карен Хачанов вылетел еще во втором раунде, а Роман Сафиуллин – в первом.

Если брать изначальную семерку фаворитов, то до 1/4 из нее не дошел только Надаль, остальные все на месте. В топ-5 была такая последовательность: Алькарас, Джокович, Синнер, Зверев, Циципас, а дальше Рууд и Надаль.

Сейчас Алькарас остается главным фаворитом турнира с коэффициентом 2.50, второй – Синнер с 3.70, третий – Зверев с 6.50. В пределах десятки также цифры на Джоковича (7.00) и Рууда (7.50), а за 13.00 котируют Циципаса. Де Минаура и Димитрова высоко не ждут – 40.00 и 45.00.

У женщин – четыре явных фаворита 1/4, у Швентек будет титул

Букмекеры вообще не видят проблем в четвертьфинале у Иги Швентек против Маркеты Вондроушовой – 1.06 на победу. У остальных – коэффициент не выше 1.30.

Успех Кори Гауфф в игре против Онс Жабер котируется за 1.25, а Елена Рыбакина должна проходить Жасмин Паолини (1.27). У Арины Соболенко тоже не должно возникнуть интриги в игре против Мирры Андреевой (1.22).

По фаворитам – немного скучно, кажется, что Швентек не сдвинуть – на ее итоговую победу дают 1.53. Соболенко выступает с 4.30, а Рыбакина – с 7.00, у Гауфф – 10.00. Дальше коэффициенты гораздо крупнее – 23.00 на Андрееву, 35.00 на Жабер, 40.00 на Вондроушову и 50.00 на Паолини.

Есть ли шансы у Андреевой против Соболенко?

Мирра прошла четырех соперниц, но теперь тест слишком сложный. Победа Андреева котируется за 4.15. В переводе на проценты вероятности – это 24%.

Букмекеры определяют фору по геймам +5.5 за 1.66. Фора по сетам у Андреевой – +1.5 за 2.07. Тотал по геймам – на уровне 20.5: если ТМ – то 1.84, если ТБ – то 1.98.

Кроме того, букмекеры считают, что сета в матче будет два – 1.42 на это событие. Если три – 2.76.

В общем, если предматчевые расклады не сбудутся – мы против не будем.

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Фото: Gettyimages.ru /Clive Brunskill