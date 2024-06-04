Варианты вторника: форы Алькараса и Циципаса, красивая серия Венгрии, сухой матч Португалии

В футболе – клубная пауза, а сборные гоняют товарищеские матчи. Плюс продолжается теннисный турнир «Ролан Гаррос». Вот что есть интересного на 4 июня:

Минусовая фора Алькараса и плюсовая – Циципаса

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» встретятся Стефанос Циципас и Карлос Алькарас. Испанец – фаворит, а еще у него есть статистика с победами по сетам с форой -1.5 – лишь однажды в последних девяти матчах этого не произошло. В матче с Циципасом такая фора оценивается в 1.50.

А у грека проходила фора +2.5 по сетам в 14 играх подряд. Сейчас если она пройдет – за 1.54.

Венгрия продлит серию – теперь в матче против ирландцев

Перед Евро сборные тестируются в товарищеских играх. Оговоримся сразу: составы непредсказуемы, как и мотивация, поэтому все предматчевые расклады вполне могут не сыграть.

Одна из игр – это Ирландия дома против Венгрии. Венгры держат мощную серию без поражений, которая насчитывает 14 игр – они выиграли девять и сыграли вничью пять. Последний раз Венгрия проигрывала в сентябре 2022-го – итальянцам в Лиге наций.

Ирландцы пока в 2024-м не забили ни одного гола (0:0 и 0:1 с Бельгией и Швейцарией), да и квалификацию Евро провели крайне неудачно, проиграв шесть матчей из восьми.

1.80 – нулевая фора на венгров. Есть +0.25 за 1.53.

Италия справится с Турцией до перерыва

Турки прибавляют во втором тайме – из 14 голов они забили 11 за этот отрезок в квалификации, но в первом – всего три. Италия, напротив, стартует уверенно – выиграла половину первых таймов, забив десять мячей, а после перерыва – шесть.

Фора -0.25 на Италию в игре с Турцией оценена в 1.71.

Португалия принимает Финляндию и не должна пропускать

Квалификацию португальцы прошли на ура – десять побед из десяти с разницей 36:2, сразу девять сухих матчей. С командами ниже уровнем Португалия Роберто Мартинеса справляется без пропущенных голов. Правда, такого не было против Словении в товарищеском матче, но он и проходил на выезде.

Финны, кстати, забивают практически в каждой игре, что не слишком вписывается в сухой матч португальцев за 1.74. Но они практически не играют с соперниками такого уровня.

Швейцария превзойдет Эстонию до перерыва

У швейцарцев в квалификации было интересно: серьезная концентрация до перерыва – семь победных таймов с разницей 11:0, а после – шесть поражений и разница 11:11. Эстонцы, правда, больше сопротивляются до перерыва, а после – не забивали голов в квалификации.

Но к первому тайму внимания больше. 1.53 – победа Швейцарии на этом отрезке, а -0.75 идет за 1.76.

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Фото: Gettyimages.ru /Jurij Kodrun, Clive Mason