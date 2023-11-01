«Боруссия Д» не может выиграть у «Баварии» уже девять матчей подряд. Сможет ли сегодня?

Статистика и коэффициенты – против.

«Боруссия Дортмунд» принимает «Баварию» в очередном туре Бундеслиги. Класикер проходит под диктовку красной машины, последняя победа дортмундцев датирована аж 2019 годом. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает посмотреть, выгодно ли было ставить на «Баварию» на этом отрезке. И что ждет сегодня?

● Если вы думаете, что матчи «Боруссии» и «Баварии» всегда проходят в одну калитку (или если не следите за Бундеслигой), то спешим разочаровать. Почти всегда Класикер – это бой, причем шатнуться может в любую сторону.

● За последние четыре матча коэффициент на «Баварию» стабильно ниже «двойки», все-таки у «Боруссии» уехал Холанд, который своим присутсвием добавлял перчика в линию.

● Лишь одна ничья за последние девять матчей – убойная статистика. Если смотреть шире, то клуб из Дортмунда проиграл мюнхенцам в 13 из последних 15 матчей. В последний раз «Боруссия» побеждала «Баварию» пять лет назад (в рамках именно Бундеслиги, в таблице представлены и матчи за Суперкубок) – в ноябре 2018-го.

● За последние 10 матчей средний коэффицент на победу «Баварии» – 1,91, не дурно, если считать, какая серия у баварцев.

А что сегодня?

Клуб из Мюнхена – фаворит сегодняшней игры за 1.84. Ничья идет за 4.34, победа «Боруссии» – за 3.96. Матч состоится 4 ноября и начнется в 20:30 по московскому времени. Обе команды не проигрывали в этом сезоне (еще есть «Байер», идущий без проигрышей), сегодня чья-то серия может прерваться.

Беспроигрышная серия «Боруссии» в чемпионате достигла отметки в 17 матчей (11 побед, 6 ничьих), но:

а) обе команды забивали в 6 из 8 предыдущих игр дортмундцев в Бундеслиге.

б) «Дортмунд» пропускал как минимум один гол в 6 из 8 последних домашних встреч в этом турнире.

У «Баварии» после вылета из Кубка от команды из третьего дивизиона настроение не очень. Зато в Бундеслиге как минимум три гола забивалось в 13 последних. На выезде подопечные Томаса Тухеля пропускали в 6 из 7 предыдущих матчей в Бундеслиге.

От Класикера сложно ждать скучной игры, тем более ТБ 2,5 проходил в восьми последних играх. Сегодня на него – 1.37, так что ждем голов. В нападении команды, в отличие от обороны, не испытывают проблем. Отметим и феноменальную форму Харри Кейна, у которого 17 голевых действий в Бундеслиге (12+5). Нв его гол можно поставить за 1.81. Да и в шести последних личных встречах в чемпионате соперники на двоих забивали не меньше четырех мячей.

«Бавария» не проиграет и ТБ 2,5 за коэффициент 1.75 выглядит оптимальным вариантом.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein