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Дорский и Васильев верят в Италию, Лукомский и Чернявский – в то, что венгры удивят: прогнозы авторов Спортса на Евро

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Ставки на Спортсе продолжают ежедневные прогнозы от пяти авторов на Евро-2024.

С нами Илья Васильев, Александр Дорский, Вадим Лукомский, Вячеслав Палагин и Глеб Чернявский. В фокусе – второй игровой и день и матчи Венгрия – Швейцария, Испания – Хорватия и Италия – Албания.

Илья Васильев – Албания забьет, но Италия победит (2.84)

Главное об обновленной Италии Лучано Спаллетти: шикарные вратари, качественно работающая с мячом оборона (хоть и просевшая после Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи), не самая звездная, но интересная полузащита с проблемными вингерами и многообещающим центром нападения. Сегодня мы узнаем точную схему Спаллетти, но уже понятно, Италию будет позиционно атаковать.

Самый впечатляющий факт про Албанию: сборная забила 5 из 12 голов в отборе из-за пределов штрафной, так что ждем красоту.

Италия – фаворит, но будет тактически притираться, Албания же понятная и простая команда с лонгболлами и контратаками. Жду не самую уверенную победу Италии, которую может взбодрить очередной шедевр Ясира Асани или дерзкий проход Мирлинда Даку.

Александр Дорский – сухая победа Италии над Албанией (1.98)

При Спаллетти Италия может играть и в два центральных защитника, и в три. Конечно, в сборной уже нет Кьеллини и Бонуччи, но более-менее надежную оборону можно построить и вокруг Бастони. Тем более, например, Буонджорно и Калафьори приехали после прорывного клубного сезона.

У Албании довольно статусная атака по именам, а Мирлиндом Даку мы вообще восхищались целый год в РПЛ. К сожалению, на Евро Даку, видимо, получит мусорные минуты – и это точно не сделает Албанию сильнее.

Поэтому в стартовом для Италии матче на турнире поставлю на ее сухую победу.

Вадим Лукомский – Венгрия не проиграет Швейцарии (3.20)

Мне нравится, как прибавила сборная Венгрии. Тренер Марко Росси тут работает уже шесть лет и в последние годы здорово прокачал игру с мячом.

В самом крайнем случае оставят приятное впечатление. Но положительный результат тоже жду. Думаю, они не проиграют Швейцарии. Не исключаю, что победят.

Вячеслав Палагин – Испания и Хорватия пробьют тотал больше 2,5 (2.18)

Жду веселья. Во-первых, еще не довлеет результат – в группе очень слабая Албания, с которой почти гарантированы очки для прохода в плей-офф. Рисковать можно, проигрыш точно не станет трагедией.

Во-вторых, открытость должны обеспечить лучшие качества сборных. Испания на всегда на максимум выкручивает прессинг, Хорватия со своей магической полузащитой специализируется на его разрушении. Ошибки и следовательно голы обязаны прийти из такого рисунка.

Глеб Чернявский – победа Венгрии над Швейцарией (3.90)

Хочется, чтобы на вопрос «Венгры удивили?» мы всегда отвечали утвердительно. Да и почему не ждать сюрпризов от команды, где играет Доминик Собослаи? Там, кстати, еще и Орбан есть!

А вообще, похоже, матч будет за второе место, учитывая, какой перформанс вчера показала Шотландия. И катать ничейку будет неразумно – надо действовать. И что-то подсказывает, что Венгрия будет решительнее. Потому что это слово не про Мурата Якина.

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Фото: Gettyimages.ru/Charles McQuillan, Carlos Rodrigues, Armando Babani

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