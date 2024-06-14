Венгрия – Швейцария: Венгрия загадочно идет аутсайдером, а команда Якина все еще верит в Шакири

Первый большой день на Евро-2024 открывается разминочным матчем по афише, но, возможно, решающим с точки зрения плей-офф. До турнира букмекеры считают именно Швейцарию и Венгрию прямыми конкурентами в группе A.

Венгрия удивляет в атаке и имеет стабильную звезду

Вероятно, нынешнее венгерское поколение сыграет турнир всей жизни в контексте сборной. Костяк команды не меняется несколько лет, тренер Марко Росси работает с коллективом с 2018 года, а Доминик Собослаи впервые едет на крупное соревнование в ранге игрока АПЛ.

Венгрия уверенно прошла квалификацию, превзойдя Сербию, а затем освежила памятку о своей силе в товарищеских матчах: три победы в четырех встречах, была обыграна Турция, разгромлен Израиль.

Если брать только официальные игры, то у подопечных Росси жива серия на «верховой тотал» и обмен голами – исходы проходили в пяти встречах подряд.

Швейцария все еще надеется на магию Шакири

Швейцария, напротив, переживает не лучший момент в собственной футбольной истории. Молодое поколение пока не проросло до звезд в топ-лигах. Вот, и приходится рассчитывать на опыт Джаки и остатки мастерства от Шакири. Джердан уже не играет в Европе два года, а на высоком уровне – лет пять, но в сборной футболист включает режим легенды. Правда, велика вероятность, что в 2024 году нападающий все же не заведется – магии давно нет даже в МЛС.

Фундамент успеха для Швейцарии на Евро-2024 – крепкая оборона. Стабильный вратарь Зоммер, защитник «Манчестер Сити» Аканджи, ветеран Родригес и системообразующий Джака. Отсюда и склонность к низовой игре: из последних семи встреч только раз пробивался базовый тотал – против Эстонии.

Почему Швейцария идет фаворитом?

В линии букмекеров на Швейцарию коэффициент около 2.20. Расклад не выглядит справедливым относительно Венгрии. Команда Росси, в отличие от соперника, прошла стабильный квалификационный цикл без поражений, провела качественные товарищеские матчи и может рассчитывать на подвиги от Собослаи.

Единственное, что против Венгрии – история личных встреч: три поражения в трех матчах и пропущено десять голов. Правда, последняя игра датирована еще 2017 годом.

● Логично в такой ситуации выбрать ставку на то, что Венгрия наберет очки. На двойной исход дают коэффициент 1.70. Последний раз сборная проигрывала в официальном матче еще в Лиге наций.

● В качестве рискованной ставки: Венгрия победит и Доминик Собослаи забьет. На такое развитие событий в Бетсити предлагается 7.50.

● А с точки зрения голов чересчур заниженным выглядит тотал на второй тайм. Например, на «больше одного» дают 1.55.

Ставки на Спортсе

Фото: Harry Langer/Defodi Images, Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press