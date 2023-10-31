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Всего шесть команд не потерпели ни одного поражения в сезоне. Когда прервется серия и какие шансы на их чемпионства?

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Уже ноябрь, сезон в самом разгаре, поэтому пройдемся по европейским топ-лигам, ведь осталось всего шесть команд, которые еще не проиграли в своих лигах. Занятно, что в Бундеслиге сразу три команды без красного в таблице, две сыграют между собой уже в эти выходные. Раздел «Ставки» на Sports.ru смотрит на шансы команд выиграть в чемпионатах, ну и на то, что такие серии долго не живут.

● В АПЛ царит «Тоттенхэм». Неожиданно для всех команда, потерявшая главную звезду и тащера Харри Кейна, команда Энджа Постекоглу умело воспользовалась графиком где отсутсвут еврокубки, избегает травм и играет всего раз в неделю. Напоминает историю «Лестера», который тоже уделал всех по функционалке в чемпионском сезоне.

Еще минимум месяц никто не должен помешать лондонцам штамповать очки, даже дерби с «Челси» шестого ноября должно пройти без особых проблем. Там многомиллиардная стройка, конкуренцией и не пахнет. Третьего декабря матч с «Ман Сити» на выезде, если и там не проиграют, то комфортный календарь ждет, по сути, до февраля.

Что до коэффициентов на чемпионство – 10.00 как-то неубедительно пока что. 

● А вот «Арсенал», идущий третьим, второй год подряд, играет красиво и эффективно. Стали только мощнее, тоже нолик в графе «поражения», тот же показатель по тоталу голов в играх, что и у «шпор» – 3,10. Логично, что «Арсенал» котируется вторым на чемпионство наравне с «Ливерпулем» (оба по 6.00). 

У ребят Артеты до февраля только три серьезных противника в АПЛ: дважды «Ливерпуль» и «Ньюкасл», причем «сороки» уже четвертого ноября на выезде. Там, кстати, и серия может оборваться.

Кстати, в линии на «Лучший клуб Лондона» «Арсенал» идет за 1.30, «Тоттенхэм» – 3.50. Кажется, аналитики букмекерских контор что-то знают и дня «Святого Тоттериннгема» не избежать.

***

● Бундеслига какая-то особенная, ведь сразу три команды – «Бавария» (ожидаемо), «Байер» (неожиданно, но мы то все верили) и «Боруссия Д» (снова пересобирается и старается), идут без поражений. Про «Баварию» сложно рассказать чего-то нового: Харри Кейн штампует, Тухель отстраненно себя ведет, звезд полно, бюджет огромен, кто, если не они? А вылет из Кубка Германии от «Саарбрюкена» добавит спортивной злости баварцам. Тем более в соперниках уже на эти выходных «Дортмунд» в Класикере. 

Скажем прямо, у «Боруссии» был классный календарь от которого они взяли почти максимум. Верить в то, что они дадут бой «Баварии» как-то тяжело. Там мотивация на выходных будет что надо.

Что до коэффициентов на чемпионство у жтих двух команд – 1.30 и 17.00 соответственно, кажется, все ясно без лишних слов.

● А вот третий в списке – лидер и просто классный по игре коллектив Хаби Алонсо – «Байер». «Леверкузен» всерьез настроен не сыграть в «Неверкузен» в этом сезоне. Хаби Алонсо с его умной комбинационной игрой и адаптацией под любого соперника спокойно забрался наверх таблицы, но: нет травм, и первый матч с «Баварией» (2:2) позади.

Вопрос только один: Хватит ли стабильности? На победу в Бундеслиге неплохие 5.00, кто знает, что будет весной?

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● И последняя остановка во Франции, где «Ницца» уселась на вершину Лиги 1 и никак не хочет оттуда слезать. 

У них самая надежная оборона в топ-лигах – всего 4 мяча за 10 туров, достигнутая сочетанием высокого прессинга и переходов на 5-4-1 с глубоким блоком. При этом «Ницца» почти никогда не застревает между этими стадиями – всегда либо давление, либо автобус. В основном все победы минимальные, тут пока работает правило «защита выигрывает титулы». Возможно, скоро такие игры будут приносить не три очка, а одно, но бетон в обороне заслуживает комплиментов уже сейчас.

Коэффициент на победу в чемпионате, где есть «ПСЖ» – 15.00. Календарь шепчет, что набор очков продолжится, вот только уязвленные парижане после проигрыша 2:3 будут ждать любой осечки перед ответкой.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: Marius Becker/dpa/Global Look Press

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