«Бавария» влетела «Саарбрюкену», на победу которого давали 61.00. Как менялись коэффициенты в матче?

«Бавария» проиграла скромному «Саарбрюкену» в Кубке Германии – 1:2. Такое, казалось, невозможным, но теперь треблом не пахнет, а Тухель в недоумении. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает посмотреть на движение коэффициентов в матче.

● Началось все хорошо – гол Мюллера на 16-й минуте, осталось только на классе довести до победы и забить еще авоську. 1.01 – дежурная история для матчей баварцев с командами третьего дивизиона в Кубке. А потом – завертелось. К тому моменту коэффициент в лайве на «Саарбрюкен», идущий на 15-м месте в Третьей Бундеслиге, был 41.00.

● Постоянное давление «Баварии» привело к тому. что приключился гол в раздевалку – бах, и 1:1 после ошибки Кима Мин Чжэ. Падение кэфа на победу «Саарбрюкена» с 40.00 (на тот момент) до 13.00. Кажется, аналитики уже что-то знали. Неужели слезший с иглы Левандовскизависимости «рекордмайстер» так подсел на Кейна? Харри на поле так и не вышел.

● К 80-й минуте коэффициенты подровняли – 50.00 на победу «Саарбрюкена» – все еще шикарная сделка, всего 3.00 на ничью и сумасшедшие для такой игры 1.96 на «Баварию», которая билась, боролось и продолжала укатывать оппонента в траву.

● На 90-й все стало еще интереснее – 100.00 на скромных гостей, 4.10 на «Баварию»! Но, постоянное давление сказалось на игре в обороне. Снова Ким (рикошет, или нет), удар с лета и 300 на победу «Баварии».

● «Бавария» вылетела из Кубка Германии от клуба из низших лиг второй раз за четыре сезона: в 2021-м проиграли команде «Хольштайн Киль» также во втором раунде, но хотя бы по пенальти.

● У Томаса Тухеля все печально: при нем «Бавария» дважды за полгода вылетела из Кубка, а выиграла только один из шести кубковых матчей. Клуб не берет этот трофей уже четыре сезона – такого не было с 1990-х.

Фото: IMAGO/Fabian Kleer/Global Look Press