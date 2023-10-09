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Фаджоли из «Ювентуса» могут забанить на три года. Похоже, он попался на нелегальных ставках

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«Ювентус» угодил в очередной скандал – по данным La Gazzetta dello Sport, хавбека Николо Фаджоли подозревают в нелегальных ставках.

Что вообще случилось?

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии якобы ставил на нелегальных букмекерских платформах. Полиция вышла на след футболиста в рамках расследования прокуратуры Турина в отношении букмекерских компаний, которые ведут деятельность в интернете. По транзакциям и платежам обнаружили Фаджоли среди клиентов нелегальных БК.

Федерация футбола Италии (FIGC) в курсе о ситуации с 30 августа. С адвокатами игрока тоже связались, они находятся в контакте с прокуратурой.

Вообще – интересный нюанс – в Италии спортсмены могут делать ставки, но только не на свою дисциплину. Еще одно важное условие – запрещено ставить на нелегальных платформах. 

Основа – статья 24 Спортивного кодекса. В ней говорится, что «субъекты федеральной системы, менеджеры, партнеры и члены компаний, принадлежащих к профессиональному сектору, могут делать или принимать ставки, прямо или косвенно, также от субъектов, уполномоченных их принимать, целью которых являются результаты, относящиеся к официальным матчам, организованным в рамках FIGC, ФИФА и УЕФА».

В случае Фаджоли, если он не ставил на футбол, – «субъект не уполномочен принимать ставки официально», иными словами – ставки у нелегальных букмекеров.

Что может грозить игроку?

Сейчас следователи пытаются выяснить два момента. Во-первых, действительно ли Фаджоли делал ставки. Во-вторых, на что именно и в каком объеме. Если он ставил на футбол и – особенно – на «Ювентус», ему грозит дисквалификация на срок от трех лет, а также штраф – не менее 25 тысяч евро.

Если же ставки были на другие виды спорта, то ситуация попроще. Фаджоли фигурирует в расследовании как обычный беттор, а не как организатор нелегальных ставок. Поэтому тут ему могут грозить только уголовные санкции – скорее всего, у него будет возможность заключить сделку со следствием или заплатить штраф, объясняет La Gazzetta dello Sport.

Стратегия адвокатов Фаджоли – в явке с повинной. Она может сильно смягчить наказание как с уголовной, так и со спортивной точки зрения. Но прочие детали пока что неизвестны.

Для футболиста все это очень невовремя. 22-летний воспитанник «Юве» в этом сезоне стал важным игроком обоймы Макса Аллегри, в прошлом году дебютировал в сборной Италии и рассматривается как один из кандидатов на вызов в этом году.

А такое уже бывало?

До 2005 года итальянским игрокам разрешали ставить на матчи, но только не на собственные команды. А в 2005-м ввели тотальные ограничения: футболистам запретили ставить на футбол в принципе.

И сразу после введения запрета под подозрение попал Джанлуиджи Буффон, прописавшийся в офисе прокуратуры в нулевых. Перед ЧМ-2006 его обвинили в незаконных ставках на игры Серии А. Он и не скрывал, что баловался со ставками, но только до осени 2005-го, пока не запретили, но отрицал, что грузил на итальянские матчи.

В ходе допроса выяснилось, что Джиджи делал ставки со своего компьютера в нескольких букмекерских компаниях, при этом указывал не чужие фамилию и имя – приятеля из Пармы. Деньги тоже выводил через него. По итогам прослушки следствие установило, что Буффон проиграл больше двух миллионов евро. И да, он тоже в тот момент представлял «Ювентус». Но все это было до ноября 2005-го – когда ввели запрет. Потому Джиджи не наказали, он поехал на ЧМ-2006 и стал чемпионом мира. Мы рассказывали об этом подробно.

Фаджоли – лишь часть бед «Ювентуса» в последнее время

Последний год в клубе большие проблемы. Напомним:

● «Юве» проходил по делу о финансовых махинациях, всего было четыре статьи. Расследование назвали «Призма», а все нарушения сводились к одному – игре с цифрами и приросту условного капитала.

Итальянской прокуратуре не понравились туринские трансферные обмены и, предположительно, чересчур высокие цены. «Ювентус» использовал старую бухгалтерскую лазейку с амортизацией: прибыль от продажи учитывается в бюджете моментально, а убытки от покупок размазываются на срок контракта. В итоге «Юве» после апелляции лишился 10 очков и угодил в Лигу конференций вместо Лиги чемпионов.

● Затем УЕФА пригрозил «Ювентусу» трехлетней дисквалификацией, если клуб не выйдет из Суперлиги. Вскоре клуб заявил, что покидает проект, там остались лишь «Реал» и «Барселона». В итоге команду исключили из еврокубков на сезон. 

● Параллельно Криштиану Роналду не забыл про долги «Ювентуса» по зарплате – почти в 20 млн евро! Все из-за устных договоренностей, которые предусматривали уменьшение выплат на сумму, равную месячной заработной плате за март, апрель, май и июнь 2020 года.

● У «Юве» убытки в 124 млн евро по итогам финансового года. Клуб увеличит акционерный капитал 3-й раз за 5 лет – на 200 млн. В отчете команды отмечается, что негативное воздействие на доходы и расходы по итогам финансового года-2022/23 оказали результаты итальянских и международных судебных разбирательств.

● Контрольным выстрелом стала положительная допинг-проба Поля Погба, из-за которой ему грозит четырехлетний бан. Из-за проваленного допинг-теста французу снизили зарплату с 873 тысяч евро в месяц до 2 тысяч – все по закону, это итальянская минималка.

● И теперь проблемы Фаджоли...

Когда болельщикам туринцев можно будет выдохнуть?

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Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency, Marco Alpozzi/Keystone Press Agency, Jonathan Moscrop via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press; Gettyimages.ru/New Press

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