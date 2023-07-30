Буффон мог пропустить победный ЧМ-2006 из-за ставок. Даже был на допросе за несколько дней до окончательной заявки

Буффон закончил с футболом. В 45 лет великий итальянский вратарь и один из лучших в мире за всю историю прекратил долгий спортивный путь: «Вот и все, народ! Вы дали мне все, я дал вам все. Мы сделали это все вместе».

Джанлуиджи – эталон спортсмена, который никогда не был замешан в скандалах, остался с «Ювентусом» после «кальчополи», уважительно относился к коллегам. Однако на солнце всей Италии все-таки было одно пятнышко. И оно связано со ставками.

Буффона заподозрили в проигрыше 2 млн евро после введения запрета. Он долго защищался – и добился своего

Конец 2005 года стал переломным для любителей ставок среди футболистов в Италии. Приняли закон в котором четко прописали, что нельзя играть в букмекерских конторах и делать ставки на любые футбольные матчи.

До этого же в стране для игроков были послабления: ставить нельзя было только на те игры, где они сами могут выйти на поле. Сразу после запрета у итальянской полиции прибавилось работы. Расследования проходили по всей Италии, и прямо перед стартом ЧМ-2006 полыхнуло: по данным следствия, группа игроков «Ювентуса» играла на ставках. Причем не только среди действующих игроков.

В списках финансовой гвардии числились вратарь Антонио Кименти, защитник Марк Юлиано, Энцо Мареска и Джанлуиджии Буффон. В протоколах расследования указали, что на телефон Буффона повесили прослушку. Таки выяснили, что кипер проиграл на ставках в районе двух миллионов евро.

Все это просочилось в прессу – и началось. Любая пресс-конференция под конец итальянского сезона, а позже и во время контрольных матчей, сводилась к тому, что Буффон методично и спокойно раскладывал журналистам, что ставки делались исключительно до ноября 2005 года (когда вступил в силу закон). При этом выбирая события за пределами Италии: матчи АПЛ или Лиги чемпионов.

В итоге в мае-2006, за несколько дней до объявления итогового состава на чемпионат мира, вратаря вызвали на допрос в прокуратуру Турина. Параллельно полиция провела обыски у нескольких друзей Джанлуиджи, обнаружив следы нескольких счетов футболиста в разных букмекерских конторах. Вратарь регистрировался в них под именем друга детства из Пармы, деньги тоже поступали и выводились от имени друга.

На допросе футболист спокойно отвечал на все вопросы и сотрудничал со следователем. В интервью журналисту Sky Italia кипер подытожил: «Это правда, что я играл на ставках, но только когда это еще было разрешено. Я не делал ничего подобного с тех пор, как запрет вступил в силу. Я чист и хочу поехать на чемпионат мира».

Адвокатом по делу выступал Луиджи Кьяпперо, который позже будет участвовать во многих разбирательствах на стороне «Ювентуса» от жалоб на судейство до постоянных афтершоков от «кальчополи». В день допроса юрист выходил к прессе и рапортовал о ходе допроса.

«Мой клиент объяснил следователям, что его поведение всегда строилось на соблюдении спортивных правил и тем более уголовного законодательства. Расследование приведет к благоприятному разрешению всего процесса», – пояснял он в интервью La Repubblica. Спустя несколько часов Буффон вышел из здания прокураторы, никаких обвинений не последовало, а Марчелло Липпи выдохнул. Так кипер попал в заявку на победный чемпионат мира, где пропустил лишь дважды: автогол Дзаккардо и та самая паненка Зидана.

В декабре следствие свернули, признав чистыми весь квартет игроков – Кименти, Юлиано, Мареску и Буффона. Сам Джанлуиджи заявлял, что больше никогда не будет ставить: «Я был в нескольких пунктах приема ставок, но они не были связаны с футболом. Когда мое имя пачкали в этом скандале, меня стыдили всем миром, мою преданность спорту ставили под сомнение».

В 2012-м Буффона снова проверяли – и снова перед крупным турниром

Но спустя шесть лет Буффона снова зацепил ставочный контроль. В 2012 году в Италии прогремела очередная проверка по договорным матчам и ставкам футболистов, тогда и решили еще раз проверить Буффона, на этот раз прямо перед Евро. 31 мая 2012-го фингвардия Италии опубликовала отчетность вратаря, рассказав про 14 чеков из табачной лавки Пармы. Почти за год Буффон заплатил владельцу Массимо Альфьери примерно 1,5 миллиона евро. И все бы ничего, но в ларьке находился пункт приема ставок.

Адвокат Кьяпперо сходу назвал эти траты переводами, предназначенными для защиты личных активов Буффона, хотя другими игроками плотно занимались из-за скандала «скоммессополи» со ставками и договорными матчами. В итоге все снова образовалось, переводы записали, как покупку 20 часов «Ролекс», которые хранятся в сейфе Буффона. Параллельно предоставили выписки со счетов, где четко было видно, что каждый платеж не был связан с букмекерскими конторами. Доказательств, что хотя бы один евро ушел на ставки, не было.

«В моих счетах все настолько чисто, что мне нечего бояться. Стыд – видеть, как люди играют с другими людьми, словно они какие-то игрушки», – сказал Буффон в интервью Football Italia. После того, как Буффон снова ушел от следствия, «скоммессополи» убило карьеры еще 15 игрокам, под подозрением так и остались Антонио Конте и Каха Каладзе.

Теперь Буффон тихо закончил в родной «Парме», больше ни одного случая ставок не фиксировали. Кажется, самое время удовлетворить азарт – теперь совершенно легально.

Фото: Gettyimages.ru/New Press, Andreas Rentz/Bongarts, Handout/UEFA