Роналду ничего не выиграет в Саудовской Аравии. Пора уходить?

Криштиану Роналду укатил в закат Саудовской Аравии, но так ничего и не добился, так и не пополнив полку для трофеев в должном объеме. Но это на командном уровне, в личном плане – все супер. настреливает тонны мячей, с отрывом – лучший бомбардир этого сезона. Логично, что поползли слухи о том, что Криш может укатить из «Аль-Насра» в другой клуб.

В этом сезоне футболист шлет сигналы о своем недовольстве: в одном случае это выливается в множественные случаи неконтролируемой агрессии со стороны португальца на поле. За что следуют дисквалификации. В другом – отдыхает с семьей и всячески промотирует спорт в стране. Но футбол его не удовлетворяет, особенно крики «Месси» с трибун, поэтому поползли слухи о его уходе... в списке даже мексиканский «Монтеррей». Почему? Верно – нет потолка зарплат (как в МЛС), плюс раздувание углей перед новым клубным ЧМ в 2025 году (проданным недавно за миллиард Apple). Битва с «Интером» Месси может случится, зимой игроки так и не определили, кто лучший на сегодняшний день.

Tennisi открыл линию на то, где Криштиану Роналду завершит карьеру – в «Аль-Насре» за 1.85, где-то еще... тоже за 1.85.

У БЕТСИТИ тоже есть интересная линия на голы «семерки» в этом сезоне (ведь в чемпионате 1.01 на то, что чемпионом станет «Аль-Хилаль»). Это количество мячей в этом сезоне.

Планка установлена на 34,5 и равнозначных 1.85. В чемпионате шесть игр – нужно забивать в каждой. Справится ли Криш? Каземиро считает, что да. Бразилец в интервью коснулся темы эпохи Роналду и Лионеля Месси. По его мнению, мы еще не осознаем достижения этих двух футболистов.

«Мы наслаждаемся и не осознаем, что сделал Месси, что сделал Криштиану. Мы не особо осознаем то, что Роналду сделал в футболе, а он и сейчас делает. В прошлом году он забил 50 голов. Что вы скажете о таком игроке?»

Скажем лишь, что такой форвард нужен почти всем.

Ставки на Спортсе

Овечкин против Панарина. Почему «Рейнджерс» – главный фаворит серии и плей-офф

ESL Pro League Season 19: всего три фаворита и новая звезда Восточной Европы

Фото: East News /Waleed Zein / ANADOLU / Anadolu via AFP; IMAGO/Alexandre Neto / SPP/Global Look Press