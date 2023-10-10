Это’О под подозрением полиции: мог помочь клубу друга договорными матчами и работой с судьями

Все вскрылось в слитом телефонном разговоре.

У Самюэля Это’О очередные проблемы! Президент федерации футбола Камеруна может стоять за повышением клуба «Виктория Юнайтед», который уверенно вышел в элиту впервые за 20 лет и стартовал с победы.

Полиция уже проводит расследование, которое может сложиться совсем не в пользу бывшего нападающего «Барселоны» и «Интера». Это’О обвиняют в помощи с продвижением клуба, которым владеет его друг Валентин Нквайн – последние события, связанные с командой, выглядят подозрительно.

«Опопо» должен выйти в высшую лигу. Нас четверо: мы и еще два человека. «Виктория» поднимется» – кажется, Это’О помог команде оказаться в элите

К 8 января «Виктория Юнайтед» было четыре поражения в семи турах чемпионата, но затем что-то резко изменилось: команда не проигрывала до марта, а до окончания сезона в апреле уступила лишь дважды, уже на самом финише.

12-матчевая беспроигрышная серия тоже под подозрениями: из девяти выигранных матчей в четырех соперник заканчивал в меньшинстве, иногда даже не с одной красной. Еще четыре победы присудили в матчах, сорванных из-за несоблюдения мер безопасности: в одном из них «Униспорт Бафанг» получил технарь за зрителей, выбежавших на поле. К тому моменту «Виктория» летела 0:1.

В феврале все чуть не вскрылось, когда проговорился вратарь команды Идрис Юссуф: «Мы покупаем матчи и выйдем в элиту». Юссуфа тут же выгнали из клуба, якобы за нарушения контракта.

В июле 2023-го начали вскрываться подробности: в интернет слили декабрьский 11-минутный телефонный разговор двух мужчин, предположительно Нквайна и Это’О.

Один говорил другому: «Мы можем сделать кое-что, но нужно быть крайне осторожными, брат. У меня не хватает времени даже для дома, я устал. У меня не было времени прийти домой и поговорить с президентом ассоциации судей Камеруна, и я не могу напрямую указывать судьям, чтобы они были аккуратнее. Но я могу поработать с президентом...

«Опопо» (прозвище «Виктория Юнайтед» – Sports.ru) должен выйти в высшую лигу. Это наша цель, наша федерация. Нас четверо: мы и еще два человека. «Виктория» поднимется. Не переживай, мы обеспечим тебе три очка и отстраним судью, но дай мне хотя бы вернуться в Камерун».

Позже Самюэль оправдывался: «В разговоре я защищал президента «Опопо», который вкладывает свои деньги и хочет уйти из футбола, потому что некоторые из нас не выполняют работу.

Я позвонил президенту Ассоциации судей и сказал ему: «Осторожнее! Этот человек вкладывает много денег в футбол, поэтому нельзя позволять судьям убивать того, кто хочет только одного – чтобы его команда была одной из лучших в чемпионате».

Сам Нквайн назвал разговор манипуляцией, но лондонские аудиоэксперты подтвердили – на записи он

Владелец «Виктория Юнайтед» не признает, что фигурирует в телефонном разговоре: «Учитывая все, что делает такой популярный клуб, как «Виктория Юнайтед», для футбола на юго-западе Камеруна и для всей страны в целом, мы не можем принять эту манипуляцию, ложь и фальсификацию».

Нквайн пригрозил: «Наши юристы работают над тем, чтобы подать жалобу на людей, ответственных за распространение этих ложных слухов, и проверить подлинность и источник записи другой информации, распространяемой в социальных сетях».

Уже в начале августа полиция открыла дело по поводу предполагаемого «злоупотребления властью и коррупции». Следователи опросили нескольких свидетелей и намекнули на масштаб вероятного разбирательства: если в дело включат другие обвинения в коррупции за время пребывания Это’О на посту президента федерации футбола Камеруна, санкции могут затронуть до 40 человек.

Обвинения в адрес Нквайна стали серьезнее. Камерунское издание Camfoot сообщило: телефонный разговор проанализировали лондонские аудиоэксперты из Earshot и подтвердили, что никаких манипуляций нет – голоса действительно принадлежат Это’О и Нквайну. Еще одним аргументом назвали то, что Валентине так и не подал жалобу в комитет по этике камерунской федерации футбола за клевету, это косвенно подтверждает его вовлеченность.

Расследование по неизвестным причинам застопорилось, оба функционера также не комментировали ситуацию. Но никто не думает успокаиваться: в конце сентября группа камерунских футбольных чиновников обратилась в письме к президенту ФИФА Джанни Инфантино и к президенту африканской конфедерации футбола Патрису Мотсепе с претензиями к тому, что Это’О до сих пор в должности. Именно после письма полиция начала расследование, которое пока ни к чему не привело.

По информации The Athletic, за отставку Это′О выступили ряд футбольных чиновников Камеруна, в частности, президент профессиональной лиги Камеруна Пьер Семенге и бывший вице-президент Федерации Генри Ньялла Куан.

И это не единственный скандал с Это’О

Из последнего: люди недовольны тем, что Это’О стал представителем спортивного букмекера, а также попытался продлить мандат президента федерации футбола Камеруна с 4 до 7 лет (не вышло из-за протеста ФИФА). Журналисты рассказали The Guardian, что боятся посещать пресс-конференции из-за страха повторных обвинений за критические репортажи об Это’О и других должностных лицах федерации.

Мы уже писали про другие скандалы с участием бывшего футболиста, кратко напомним, во что вляпывался президент федерации футбола Камеруна.

● После матча 1/8 ЧМ-2022 между Бразилией и Южной Кореей (4:1) Это’О вступил в конфликт с алжирским блогером Саидом Мамуни по поводу судейства арбитра из Гамбии в матче плей-офф отборочного турнира в Африке к чемпионату мира.

Как утверждали в Actu Cameroun, Саид оскорбил Это′О и обвинил в подкупе судьи. Экс-игрок просил алжирца остановиться, но тот не послушался. После этого Самюэль ударил блогера. Мужчина написал заявление в катарскую полицию: отметил, что получил несколько царапин, также у него болит челюсть.

Президент камерунской федерации футбола тогда извинился, но обвинил алжирца в провокации.

● После давки на стадионе во время домашнего Кубка Африки, в ходе которой погибли восемь человек, Это’О позвал на тренировку семьи жертв, а потом сравнил футбол с войной – таким странным способом хотел замотивировать игроков на матч с Египтом. МНе помогло – Камерун проиграл по пенальти и не вышел в финал.

На том же Кубке Африки Камерун подозревали в подделке тестов на ковид. Это’О назвал эти обвинения «нездоровыми», но после слухов ему досталось от генсека минсвязи. После третьего места на турнире министр спорта поддержал тренера Камеруна Антониу Консейсау, но Это’О с ним не согласился. Итог – отставка Консейсау, после которой тренеру перепала компенсация в 1,5 млн евро.

● В июне 2022-го Камерун обыграл Бурунди (1:0) в квалификации КАН-2023, но Самюэлю не понравилось, что забили всего один мяч, поэтому после матча он пришел в раздевалку и толкнул мотивационную речь. Главный тренер команды Ригобер Сонг при этом не сказал ни слова. Во много из-за этого эпизода в Камеруне подозревают, что Самюэль влияет на состав.

● Функционер порвал с экипировщиком – брендом Le Coq Sportif – прямо перед ЧМ-2022. Самюэль выбрал компанию One All Sports, которая вообще не работает в футболе.

● Решения президента во главе федерации всех бесят – глава профессиональной футбольной лиги Камеруна генерал Пьер Семенг выступал против реформы чемпионата, которая отвечает за проведение национальных чемпионатов, генсек ушел в знак протеста, а член исполкома публично призвал Самюэля к отставке. В медиа Это’О практически не реагирует на критику, но как-то заявил: «Я один из тех, кто пишет историю. Не люблю комментировать. Я пишу историю, другие ее комментируют».

● В 2022-м Это’О оскорбился статьей про шаманов и жертвоприношения в сборной Камеруна перед ЧМ и написал публичное письмо. Президент попросил ​​RFI доказать информацию и подчеркнул, что такие публикации – издержки свободы слова. Он ее принимает, но требует прекратить неуважение к футболистам, которые выступают в сборной.

Фото: Henrique Casinhas/Global Look Press; Gettyimages.ru/Alex Grimm, Marco Luzzani