«Ливерпуль» выпал из чемпионской гонки в АПЛ. «Сити» и «Арсенал» в пределах «единицы»

До конца апреля держалась интрига в АПЛ – сразу три команды претендовали на чемпионство, все в пределах балла, решают игры в запасе. Но «Ливерпуль» выпал из гонки, а ничья с «Вест Хэмом» стала неизбежным приговором. Какие шансы у «Сити» и «Арсенала» на трофей?

● У «Ливерпуля» 1 победа в 5 последних матчах АПЛ. В таблице АПЛ «Ливерпуль» остается третьим, имея 75 очков после 35 матчей. У «Ман Сити» 76 баллов при 33 играх, у «Арсенала» – 77 после 34 матчей. Точкой кипения стала перепалка Салаха и Клоппа. Перед выходом на замену на 79-й минуте тренер что-то сказал форварду «Ливерпуля», на что тот бурно отреагировал. Между Салахом и Клоппом завязалась словесная перепалка, в результате которой египтянин активно жестикулировал и выражал недовольство. «Ливерпуль» перевернул сезон с «квадрупл у нас кармане» на «Клопп уйдет без трофеев».

Всего пять туров назад «красные» были вторыми фаворитами на чемпионство, теперь – 25.00. Все, сказка окончена.

● «Сити» разорвал «Брайтон», который опасен дома: в этом сезоне проиграли только в трех матчах АПЛ из 15. И всего пять раз пропускали больше одного мяча – а тут сразу четыре. «Брайтон» еще сохраняет шансы на попадание в еврокубки – с мотивацией тоже порядок. «Ман Сити» не проигрывает в АПЛ с декабря, когда получили от «Астон Виллы» (0:1). С тех пор – 14 побед и четыре ничьих. Настроение испортил только обидный вылет из ЛЧ от «Реала».

У «Ман Сити» еще одна запасная игра – на выезде против «Тоттенхэма». Еще не забудем, что «Сити» предстоит финал Кубка Англии с «Ман Юнайтед» – правда, они встретятся уже по окончании сезона АПЛ. Opta предполагает, что «Сити» выиграет АПЛ – 71,1% вероятности. «Арсеналу» дают 27,3%, а «Ливерпулю» – всего 1,6.

«Сити» стабильно провел весь сезон с точки зрения котировок. 2.25 в 18-м туре – самый валуйный коэффициент на победу команды Пепа. Сейчас 1.60.

● «Арсенал» после поражения от «Астон Виллы» (0:2) показал всю мощь в следующих двух поединках. Сначала клуб обыграл на выезде «Вулверхэмптон» (2:0), а затем разгромил дома «Челси» со счетом 5:0. Это позволило вернуться на первое место. Пока что. Команда Артеты победила в 12 из 14 последних матчей в Премьер-лиге (еще были ничья и поражение). На выезде у лондонцев семиматчевая беспроигрышная серия в АПЛ (6 побед и 1 ничья). В гостях у «канониров» в среднем 2,3 гола за игру в текущем чемпионате. А в последних семи выездных поединках в АПЛ «Арсенал» отличился 24 мячами. Впереди дерби с «Тоттенхэмом», которое решит если не все, то многое.

Пока что на «Арсенал» 2.50.

● А помните, как всерьез рассматривали «Астон Виллу». Было время, чудесное время.

Раздел «Ставки» на Спортсе

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Фото: Gettyimages.ru /Julian Finney, Mike Hewitt