Тайриз Халибертон – лучший первый номер Востока. Держит «сливающую» «Индиану» в топ-4 и идет на рекорд для распасовщиков

Обмен из «Сакраменто» в «Индиану» прошлой зимой очень изменил Тайриза Халибертона. И тут даже не знаешь, поблагодарить «Кингс» или в которой раз им посочувствовать.

Почти сразу после переезда в Индианаполис на Players’ Tribune вышло короткое и в меру сентиментальное письмо, спрыснутое слезами игрока. Защитник искренне недоумевал, почему его обменяли, и божился в том, что хотел стать для города вторым Крисом Уэббером.

Прошло не так много времени, но риторика и игра Халибертона изменились. Недавно в подкасте Джей Джей Реддика он охарактеризовал пребывание в «Кингс» как «время в организации с нулевой культурой», а начало этого сезона явило нам нового разыгрывающего. Более агрессивного, еще более универсального, лишенного всякого рода рефлексии, готового доказать всем – не только «Кингс» – что он способен стать лицом команды НБА.

Нынешний Халибертон – олицетворение тройной угрозы

Новый Тайриз – пугающий Тайриз. Он универсален как швейцарский нож, при этом остр как скальпель. Халибертон набирает в среднем 19,8 очка и лидирует в лиге по количеству результативных передач, как в среднем за игру (11,1 передачи), так и суммарно (211). Причем и то, и другое разыгрывающий «Индианы» исполняет с хирургической обстоятельностью: реализация бросков с игры – 47,7%, из-за дуги – 37,8% при 7,1 попытки в среднем за игру. Добавьте сюда 87,7% с линии штрафных, и получите человека, чье присутствие на паркете преображает всю команду в целом. Если Халибертон сумеет сохранить подобную концентрацию и чуть-чуть прибавить, то ему вполне под силу вписать свое имя в историю и стать первым игроком с линейкой 20+10, чей процент дальних попаданий будет выше 40 .

И это то, к чему он готовил себя все лето.

«При подготовке к сезону я много времени посвятил бросковым тренировкам, реализации штрафных. В целом поиску новых способов забить. В прошлом сезоне у меня было порядка 30 матчей, где я ни разу не вставал на линию штрафных. Такое больше не должно повторяться. Я пытался изменить себя ментально. Честно говоря, должен стать агрессивнее и увереннее в себе. Без этих качеств невозможно сделать следующий шаг в своем развитии. Кобе и Джордан не стали бы кумирами миллионов, если бы робели и слушали критику каждого встречного. Знаю, что с большим количеством бросков придут и неудачные попытки, но это цена, которую ты платишь. Считаю, что заслужил право бросить вызов самому себе и доказать всем, что в состоянии с ним справиться», – объясняет метаморфозы в своей игре Халибертон.

Тем не менее, акцент на бросковой составляющей не помешал ему уже в начале сезона закрепиться в статусе одного из лучших плеймейкеров лиги. Он заскочил в эту обойму хотя бы потому, что сейчас входит в тройку самых полезных разыгрывающих НБА. По показателю Box Plus Minus он уступает только Стефу Карри и Луке Дончичу. С Халибертоном на площадке «Индиана» набирает на 7 очков больше в пересчете на 100 владений. Карри по этому показателю лидирует в лиге (11 очков), Дончич занимает третью строчку (8,2 очка) .

При этом не стоит забывать, что оба они представляют Западную конференцию. Так что, если изъясняться канцелярским языком, то Халибертон на сегодня – лучший разыгрывающий Востока. Его ближайший территориальный конкурент – Джален Брансон из «Нью-Йорка», занимает 23-е место в лиге с показателем 3,8 очка. Тут, конечно, можно смотреть на ситуацию под другим углом и говорить о том, что на Востоке не так много классных разыгрывающих. Это уже на ваше усмотрение, но так или иначе на конец ноября Халибертон – единственный разыгрывающий от Восточной Конференции, удостоенный награды лучшему игроку недели.

Понятно, что превозносить его до небес не стоит, да и до конца сезона далеко. Тем не менее, уже сейчас можно быть уверенным в том, что этот отрезок он проводит не хуже таких образцовых созидателей, как Джон Стоктон, Стив Нэш и Стеф Карри.

Третий сезон Джона Стоктона (1986/1987): 7,9 очка (49,9% точности с игры, 17,9% из-за дуги), 8,2 передачи, 2,2 перехвата

Третий сезон Стива Нэша (1998/1999): 7,9 очка (36,3% точности с игры, 37,4% из-за дуги), 5,5 передачи, 0,9 перехвата

Третий сезон Стефа Карри (2011/2012): 14.7 очка (49% точности с игры, 46% из-за дуги), 5,3 передачи, 1,5 перехвата

Третий сезон Тайриза Халибертона (на конец ноября 2022): 19,6 очка (47,7% точности с игры, 37,8% из-за дуги), 11,1 передачи, 1,8 перехвата

«Самое ценное качество Тайриза – он готов делать то, что необходимо команде в конкретном матче. Хотя сам я его считаю одним из лучших чистый разыгрывающих, ориентированных прежде всего на передачу», – говорит главный тренер «Пэйсерс» Рик Карлайл.

Что ж, в этом сезоне Халибертон одновременно и подтверждает и опровергает эти слова. В первом матче сезона против «Уизардс» он набрал 26 очков и 7 передач. До нынешнего сезона, за предыдущие 135 игр в НБА, он лишь четырежды достигал этой отметки. В этом сезоне за 19 матчей еще дважды достигал результативности 26+ и сделал 13 дабл-даблов.

Рулит нападением «Пэйсерс» практически в любых сочетаниях

Стартовый рывок «Индианы» для многих стал сюрпризом. Сейчас команда с показателем 11-8 занимает четвертую строчку в конференции, и некоторые букмекеры уже принимают ставки на то, с какого места «Пэйсерс» зайдут в плей-офф. В ростере пять игроков с двузначными показателями в графе результативность, включая новичка Беннедикта Матурина, ни разу не выходившего в старте. И все же главное достояние нынешней «Индианы» – Халибертон, чье стремление приспосабливаться и выжимать максимум из имеющихся сочетаний игроков делает «Пэйсерс» неудобным соперником для каждого. Мало того, что команда Рика Карлайла располагает 10-й атакой в лиге, в среднем набирая 113,9 очка за игру, ее нападение одно из самых быстрых в НБА. «Пэйсерс» занимают пятую строку по количеству владений в среднем за игру (102,34) и десятую по скорости розыгрыша мяча (13,7 секунды в среднем, согласно порталу Inpredictable). И командует всем этим парадом Халибертон, хотя бы потому, что присутствует в двух из трех наиболее результативных вариациях, сыгравших 20+ минут.

Тайриз Халибертон, Бадди Хилд, Эндрю Нембхард, Джейлен Смит, Майлз Тернер (67:51 минуты, +12,8 очка в пересчете на 100 владений).

Это одна из самых распространенных пятерок для «Пэйсерс» в этом сезоне, ядро которой составляют игроки старта, за исключением Нембхарда. Его задача в данном случае разгружать Халибертона. Это касается как перемещения мяча при контратаках, так и игры на мяче в обороне. Наличие Нембхарда на периметре и Тернера под кольцом придает этому сочетанию оборонительный баланс. До того как Нембхард выбыл из-за травмы колена, Карлайл выпускал это сочетание с первых минут в шести матчах подряд. Главной целью было минимизировать стартовый рывок соперников, а уже затем перебирать варианты с более атакующим игроками.

Крис Дуарте, Тайриз Халибертон, Бадди Хилд, Айзейя Джексон, Джейлен Смит (20:12 минуты, +30,7 очка в пересчете на 100 владений)

Это сочетание, по которому до сих пор плачут некоторые фаны «Пэйсерс». Сейчас Дуарте вылетел с растяжением связок лодыжки на полтора-два месяца, но в начале сезона он выглядел весьма достойно. Второгодка набирал в среднем по 9 очков за игру при точности в 40% и был ценным ролевиком. Наличие Дуарте (34% трехочковых на 4,2 попытках) и Хилда (37,4% трехочковых на 9,8 попытках) создавало угрозу атаки издали, а доступность Джексона и его атлетизма открывала для Халибертона адресата под кольцом. Не зря Джексон уже в прошлом сезоне лидировал в команде по количеству данков. Он стал единственным новичком лиги, кто сумел закрепить за собой этот статус. В 36 матчах он забил сверху 46 раз и в этом году останавливаться не собирается.

Ти Джей Макконнелл, Беннедикт Матурин, Аарон Несмит, Ошэй Бриссетт, Айзейя Джексон (34:05 минуты, +32,2 балла в пересчете на 100 владений)

Это олицетворение баланса «Индианы» и причина того, почему Карлайлу ни в коем случае не стоит торопиться с переводом Матурина в старт. В самой результативной пятерке нет Халибертона, но он тут и не требуется. Во-первых, это сугубо запасная вариация, призванная дать отдохнуть игрокам старта. И, во-вторых, Тайриз с его не лучшей защитой мог бы нарушить ее гармонию. Ти Джей Макконнелл здесь исполняет сугубо курьерские функции, в то время как реальным двигателем прогресса является Беннедикт Матурин.

Бриссет, по большому счету, не является здесь незаменимым звеном. Зато благодаря габаритам легко вписывается на место четвертого номера в этой легкой пятерке.

Еще одно достоинство этого состава – защита. В этом сочетании процент попаданий с игры увеличивается на 18%, а показатели по количеству блок-шотов (+7,6 блок-шота в пересчете на 100 владений) и передач (+5,2 передачи в пересчете на 100 владений) и вовсе растут как на дрожжах. Если Матурин продолжит феерить, а Карлайл найдет варианты для усиления данной пятерки за счет других игроков скамейки, то именно это решение может расширить и без того не малые перспективы «Пэйсерс».

Что дальше?

Руководство «Пэйсерс» не хитрит с формулировками.

«Все очевидно, разве нет? Мы собираемся строить нашу команду вокруг него. Мы надеемся, что он станет следующим Реджи Миллером для «Пэйсерс». В центре Индианаполиса есть огромная стена с изображением Реджи Миллера. Мы мечтаем в том, чтобы однажды Тайриза увековечили таким же образом.

Для нашей организации наступает очень интересное время. У Тайриза еще масса возможностей для роста, развития и совершенствования. А главное – у него есть рабочая этика и стремление делать это. Трудно сдерживать волнение, думая о том, кем Тайриз Халибертон может стать для нас через четыре, пять, шесть лет», – мыслит широкими категориями генменеджер «Индианы» Чед Бьюкенен.

Халибертон нашел не только новую команду, но и обрел доверие, которое, судя по всему, было ему так необходимо.

Только теперь он думает о большем.

«Меня не замечали с самого детства. С восьмого или девятого класса я чувствовал себя именно так. Вот почему я всегда был тем, на кого не принято было равняться, с кем не связывали особых надежд. Но обмен все изменил. Если быть честным до конца, то случившееся – это настоящее благословение для меня. Сейчас я использую каждую мелочь в качестве той самой капли масла, добавляемой в огонь. Чувствую себя уверенным в собственной шкуре. Это главное изменение.

Кроме того, я не только обогатил свой арсенал, но и очень добавил и в физике, стал намного сильнее. Когда я был в университете, то при росте 1,96 метра весил 70 килограммов. Сейчас я вешу 88 килограммов . Это безумие, как изменилось мое тело. Ощущаю колоссальный эмоциональный подъем. Сам удивляюсь тому, сколько могу дать этой команде, сколько мы можем сделать вместе. У нас великолепные молодые парни, которые очень голодны, при этом мыслят реальными категориями. Мы будем брать свое постепенно, не торопясь. Просто будьте к этому готовы и не удивляйтесь», – анонсирует Тайриз.

Дерзкий прогноз даже для обновленного Халибертона. С другой стороны, прошло не так много времени, и вполне вероятно, что у него припрятано еще немало секретов до конца регулярного чемпионата.

Фото: REUTERS/Trevor Ruszkowski-USA TODAY Sports, Jacob Musselman-USA TODAY Sports; East News/AP Photo/Nick Wass