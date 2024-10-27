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«Его бросок вернулся». Билл Симмонс считает Джейсона Тейтума фаворитом на награду MVP

Билл Симмонс считает Джейсона Тейтума фаворитом на награду MVP в этом сезоне.

«Я все это рассказывал в своем подкасте, как он бросал в свой первый год, во второй год, каким гладким и быстрым был его бросок. А затем у него появилась эта странная заминка. Сейчас заминка исчезла, и он снова выглядит как Тейтум.

Его бросок два-три года назад был лучше, чем в прошлом сезоне. Но теперь этот бросок, кажется, вернулся.

27 лет – это возраст, когда многие великие игроки достигали уровня MVP», – отметил эксперт.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Network
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