Педри - абсолютно лучший креативный полузащитник ТОП-7 лиг: доказано продвинутой статистикой

Причем, с большим отрывом.

По соотношению xA и ключевых пасов молодой испанец опережает любого другого полузащитника Европы.

Очень близок к Педри хавбек лидирующего в Голландии ПСВ - Йоханнес Верман. Похожие показатели у Бруну из «МЮ» и Мусиалы из «Баварии». Отметим также неплохие показатели Александра Головина из «Монако».

Напомним, что Педри наряду с Беллингемом, Модричем, Родри, Бернарду и де Брюйне номинирован на приз полузащитнику года от Globe Soccer Awards