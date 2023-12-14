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Педри - абсолютно лучший креативный полузащитник ТОП-7 лиг: доказано продвинутой статистикой

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Причем, с большим отрывом.

По соотношению xA и ключевых пасов молодой испанец опережает любого другого полузащитника Европы.

Очень близок к Педри хавбек лидирующего в Голландии ПСВ - Йоханнес Верман. Похожие показатели у Бруну из «МЮ» и Мусиалы из «Баварии». Отметим также неплохие показатели Александра Головина из «Монако».

Напомним, что Педри наряду с Беллингемом, Модричем, Родри, Бернарду и де Брюйне номинирован на приз полузащитнику года от Globe Soccer Awards

5 комментариев
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Давид Сильва, Хонатан Виера, Педри... на Канарах креативных полузащей штампуют прям.
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Ответ фан Барсы
Погодите! Ведь некоторые доказывали с пеной из рта что Педри брусок распиаренный. Что-то не сходится
Ну в этой статистике Педро жестко помогло то, что у него матчей мало. Потому что там суммируются все минуты, а потом делятся на 90. Чем больше матчей, тем больше вероятность уйти налево в связи с неудачными AxG.
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