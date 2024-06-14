«Мы с ним говорим о разных вещах»: Куман высказался о потенциальном уходе Де Йонга из «Барсы»

Френки Де Йонг пропустит чемпионат Европы из-за травмы, так и не успев восстановиться должным образом.

Роналд Куман, главный тренер сборной Нидерландов, обвинил в состоянии полузащитника «Барселону»: «Его клуб решил рискнуть, а теперь мы должны за это расплачиваться».

Не первое трансферное окно пресса пишет о том, что Френки может покинуть «блауграну». Куман утверждает , что его подопечный счастлив в столице Каталонии:

«Я не тренер и не президент «Барсы», чтобы что-то утверждать. Но я думаю, что всем командам необходимо сохранять своих лучших игроков. Я регулярно разговариваю с Френки о разных вещах. Думаю, он счастлив в «Барселоне» и не хочет уходить.

Травмы повлияли на его уровень игры в последние месяцы, это безусловно. Думаю, он не был готов на сто процентов, чтобы сыграть против «ПСЖ» и «Мадрида» в последних матчах сезона. Ему нужно время, чтобы выйти на свой максимальный уровень».

Последнюю травму Де Йонг получил 21 апреля в матче с «Мадридом». С тех пор полузащитник так и не смог вернуться в строй.

Как считаете, Френки был готов к играм с «ПСЖ» и «Реалом»?