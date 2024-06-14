Сын Месси однажды хотел бы сыграть с одним из игроков «Барселоны». Ответ Тиаго вряд ли вас удивит

С лета 2023 года старший сын Лионеля Месси Тиаго, как и его отец, играет за «Интер Майами». Однако в будущем он мечтает вернуться в Европу, и у него есть четкое представление о том, с кем он хотел бы сыграть.

В недавней беседе с испанским журналистом Хосе Рамоном де ла Мореной Тиаго Месси раскрыл секрет: «Однажды я надеюсь сыграть с Ламином Ямалем».

Эта мечта кажется вполне реалистичной, учитывая, что их с Ламином разделяет всего пять лет. Легко представить, что в следующем десятилетии этот дуэт будет играть в «Барселоне».

Все, что нужно Тиаго сейчас, − это упорно трудиться, ведь, возможно, часть таланта отца ему все-таки передалась.