Не понимаем, но принимаем. Мбаппе оценил непревзойденный стиль Жюля Кунде

Жюль Кунде после завершения игровой карьеры может с легкостью найти работу в сфере высокой моды. Защитник «Барселоны» любит приодеться и похвастаться своими стильными образами в соцсетях.

Постукивая каблучками, Жюль прибыл в Клерфонтен для подготовки к Евро.

На «Камп Ноу» Кунде тоже приезжает стильно.

Как у порядочного француза в коллекции защитника есть парочка беретов.

Даже у Маяковского штаны были уже.

Любовь к стилю практически подвела Жюля под нарушение правил ФИФА. На катарском ЧМ француз 41 минуту провел на поле в золотой цепочке . Когда это заметил боковой судья, помощник Дешама долго пытался снять с игрока украшение.

Кажется, все уже знают о любви Кунде к необычным нарядам. Килиан Мбаппе говорит , что и в сборной Франции привыкли к стилю защитника «Барсы»:

«Ах, Жюль! Нетипичная личность. Он активно коммуницирует с окружающими, при этом оставаясь в своем собственном мире. Достаточно посмотреть на его стиль одежды. Появление Кунде на каблуках в Клерфонтене? Для нас это немного необычно, но это его стиль, и мы его полностью принимаем.

Лично мне нравится индивидуальность, которую он излучает. Неважно, что думают или говорят люди, он остается собой. В раздевалке он смело высказывается. Жюль – позитивный парень, мне нравится с ним общаться. Мы говорим обо всем: от финала НБА до более серьезных тем. Он очень вдумчивый, способный к аргументированному анализу. Приятно, что у нас есть такие преданные своему делу игроки, как он.

На поле он постоянно прогрессирует. Недавно он сменил позицию с центрального защитника на правого. Такая смена позиции не бывает легкой. Знаю, что для него это было непросто. Сейчас он полностью принял свою новую роль».

А как вам стиль Кунде?