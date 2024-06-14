Куман о «Барсе» и Левандовски: «Странно тратить деньги на ветеранов, если у клуба финансовые проблемы»

Роберт Левандовски входит в число самых высокооплачиваемых игроков «Барселоны». Представителю сборной Польши 35 лет, ходили слухи о его уходе из клуба, но, похоже, этим летом он останется в «Барселоне».

Рональд Куман высказался о нападающем в интервью Relevo: «Дело не столько в Роберте, сколько в философии «Барсы». Если бы я был тренером «Барселоны» в то время, я бы хотел, чтобы Левандовски был «девятым» номером, но это большие деньги, и если у клуба финансовые проблемы, то нужно тщательно проанализировать, каких игроков вы подписываете. Возможно, лучше подписывать игроков с большим будущим».

«На мой взгляд, странно получать самую высокую зарплату в команде в 35 лет, когда лучший период для футболиста — между 26 и 32 годами. Странно, когда клуб тратит деньги на игроков-ветеранов, если у него финансовые проблемы».

Очередной камень в огород «Барселоны» от Роналда Кумана. Согласны с тренером?