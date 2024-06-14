Хави - легенда не только «Барселоны», но и сборной Испании - в период с 2008 по 2012 годы он установил уникальный рекорд

Когда-то он был лучшим полузащитником мира.

Накануне лучшим футболистом в истории чемпионатов Европы признан Хави. Выступавший за сборную Испании хавбек занял первую строчку в рейтинге, подготовленном FourFourTwo.

Вот, кто попал в ТОП-3:

1. Хави, Испания.

2. Андрес Иньеста, Испания.

3. Зинедин Зидан, Франция.

Хави принадлежит уникальное достижение - он становился лучшим игроком финалов трех крупных турниров сборных подряд - дважды Евро (в 2008 и 2012) и чемпионата мира 2010 года.