Хави - легенда не только «Барселоны», но и сборной Испании - в период с 2008 по 2012 годы он установил уникальный рекорд
Когда-то он был лучшим полузащитником мира.
Накануне лучшим футболистом в истории чемпионатов Европы признан Хави. Выступавший за сборную Испании хавбек занял первую строчку в рейтинге, подготовленном FourFourTwo.
Вот, кто попал в ТОП-3:
1. Хави, Испания.
2. Андрес Иньеста, Испания.
3. Зинедин Зидан, Франция.
Хави принадлежит уникальное достижение - он становился лучшим игроком финалов трех крупных турниров сборных подряд - дважды Евро (в 2008 и 2012) и чемпионата мира 2010 года.