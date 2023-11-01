Без тишины, но с покоем. Обновленный «Камп Ноу» станет последним пристанищем для 26 тысяч болельщиков

Всегда будут рядом с любимым клубом.

Домашнюю арену «Барселоны» «Камп Ноу» открыли в 1957 году и с тех пор она несколько раз реконструировалась. Сейчас стадион закрыт, чтобы в течение нескольких лет получить наконец новый облик.

Проект разрабатывали еще в 2016 году, а строительные работы должны были стартовать в 2019. Однако из-за различных задержек, связанных с разными факторами, все началось только в июне 2023 года.

Реконструкция должна завершиться в 2026 году, и в ее рамках на «Камп Ноу» появится уникальная пристройка. Как сообщает официальный сайт клуба, в ней будет отведено место для мемориала, посвященного ушедшим из жизни владельцам абонементов.

Площадь мемориала составит 180 кв. м, на которых будет 9 тысяч мемориальных досок и 26 тысяч урн для погребения. Разрешение уже получено, и урны будут располагаться за фресками с изображением лучших моментов 125-летней истории «Барсы».

По словам представителей клуба, зона будет представлять собой «открытое, теплое пространство» с четырьмя освещенными кубами, которые будут имитировать световые люки. Члены клуба «Барселоны» будут иметь приоритет и смогут приобрести участки раньше остальных.

Они поступили в продажу во вторник 31 октября, а через две недели будут доступны для широкой публики. Стоимость урн составит от 250 до 6 000 евро, а памятные таблички обойдутся болельщикам еще в 300 евро.

«Барселона» надеется увеличить вместимость «Камп Ноу» с 99 000 до 105 000 человек, а также обеспечить современное оснащение стадиона.

Общая стоимость проекта, включающего крышу с солнечными батареями, составит 1,4 млрд евро.