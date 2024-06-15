Игрок Шотландии влетел шипами в ногу Гюндогана и получил прямую красную. Илкай рассказал о своем самочувствии

Илкай Гюндоган с капитанской повязкой на плече вывел сборную Германию на первую игру домашнего чемпионата Европы. Матч открытия турнира прошел на «Альянц Арене» в Мюнхене.

Немцы обыграли Шотландию со счетом 5:1, Ману Нойер пропустил гол от собственного защитника – Антонио Рюдигер головой смахнул мяч в свои ворота.

На 44-й минуте подопечные Стива Кларка остались в меньшинстве. Райан Портеус в штрафной влетел шипами в ногу Гюндогана, за что защитнику Шотландии была показана прямая красная.

Выглядело болезненно.

После фола Гюндогану какое-то время оказывали помощь, за немца было тревожно.

Германия получила право на пенальти, который без проблем реализовал Кай Хавертц. А Илкай, к счастью, смог вернуться в игру, он провел на поле все 90 минут.

После матча немец рассказал о своем самочувствии: «Я в порядке, мои связки не пострадали. Кроме того, на мне фолили и похуже».

Хорошо, что обошлось без серьезных повреждений. Немцам нужен их капитан, ведь впереди у подопечных Нагельсманна встречи с более серьезными противниками. 19 июня бундестим сыграет с Венгрией, а 23 июня команда проведет матч против Швейцарии.

Как вам игра Гюндогана в первом матче на Евро?