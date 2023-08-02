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Педри намерен стать капитаном «Барселоны» в будущем. При этом он считает, что пока его время не пришло

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Впереди у него еще много лет в «блаугране»...

Педри дал большое интервью La Vanguardia, где рассказал много любопытных подробностей, в том числе об интересе других клубов к нему и желании стать капитаном «Барселоны» в будущем.

«Капитан «Барсы»? Я голосовал за Де Йонга и Араухо. Они и получили повязки», — сказал Педри в беседе с испанским изданием.

«Они заслужили это больше, чем кто-либо. Они в клубе уже много лет, и я думаю, что они демонстрируют то поведение, которое положено капитану. Я тоже хочу быть капитаном. Кто не хочет быть капитаном команды своей мечты? Я знаю, что кто-то голосовал за меня, но я думаю, что я еще слишком молод для этого».

В следующем сезоне лидерами каталонцев будут Рональд Араухо, Серджи Роберто, Френки де Йонг и Марк-Андре тер Стеген. Педри, несмотря на то, что он является ключевым игроком команды и преданным куле, повязка пока не досталась, но ведь ему действительно всего лишь 20 лет.

Через некоторое время очередь обязательно дойдет и до полузащитника, и мы наверняка увидим его в роли капитана «Барселоны».

4 комментария

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Будущее капитан Барселона фк
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Будущее обладает золотой мяч
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Скромный капитан из них только Роберто сомнительный ито он много лет здесь
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Ответ Серж Папанов
Будущее обладает золотой мяч
У вас ошибка в комментарии.
Правильно будет: будущим обладает Золотой мяч.
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