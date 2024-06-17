«Барса» хочет скинуть «Порту» двух молодых игроков. Один из них – Витор Роке

Барселона» начала переговоры с «Порту» о переходах Микаила Файе и Витора Роке, сообщает Sport's Joaquim Piera.

«Барселона» испытывает трудности с регистрацией контракта Роке на следующий сезон и предпочла бы отправить его в аренду в португальский клуб, где он, как ожидается, будет получать больше минут.

Что касается Файе, то «Барса» готова продать молодого защитника за 15 миллионов евро этим летом. Ранее каталонцы получали предложения на сумму 9 млн евро, но решили не продавать его.

«Барса» ценит Файе, но считает, что у них уже достаточно вариантов на позиции центрального защитника.

Отношения Деку с новым президентом «Порту» Андре Виллаш-Боашем считаются ключевым фактором в возможной сделке между клубами. Деку также играл за «Порту» и высоко ценит эту среду.