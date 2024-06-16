Левандовски не вышел на матч против Нидерландов. Что произошло с форвардом?

Не успел восстановиться.

Форвард «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски начал матч против сборной Нидерландов в первом матче Евро-2024 на скамейке запасных. Вместо него в основе появился Адам Букса.

Поляки вышли вперед после углового, но уже в первом тайме гол Коди Гакпо сравнял счет, а по занавес игры Ваут Вегорст принес «оранжевым» победу. Левандовски на поле так и не появился.

Все дело в том, что в понедельник во время товарищеского матча против турков (2:1) Роберт получил повреждение и ушел с поля уже на 33-й минуте.

«Левандовски получил повреждение двуглавой мышцы бедра, что не позволит ему принять участие в первом матче турнира», − официально заявила федерация сборной Польши. − Мы делаем все возможное, чтобы Роберт смог сыграть во втором матче против Австрии».