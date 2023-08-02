11 комментариев

В последние полгода регулярно появляются слухи о том, что «Пари Сен-Жермен» хочет подписать Педри и готов выложить за него 100 миллионов евро. Вполне вероятно, что так оно и есть, но сам полузащитник абсолютно не заинтересован в такой перспективе.

«Я не слежу за предложениями, которые мне приходят», — сказал Педри в интервью La Vanguardia в ответ на вопрос об интересе «ПСЖ» и других клубов.

«Их получают мои агенты. Я говорю им, что если они хотят их выслушать, то пусть слушают. И они мне расскажут о них, но я сосредоточен на том, что нужно мне, а именно: тренироваться, играть и получать удовольствие.

Многое должно случиться, чтобы я покинул этот клуб. Это должно быть очень плохо и очень неприятно. Я считаю свой уход очень маловероятным, «Барса» — клуб моей мечты, и я хочу остаться в нем еще на много лет. Я спокоен и сосредоточен на туре и не знаю, что пишут обо мне. Я думаю только о подготовке к сезону и получении удовольствия от игры за «Барсу».

Как бы «ПСЖ» не хотел увести из «Барселоны» одного из главных юных талантов, у него явно ничего не выйдет. Но зато парижанам удалось заполучить другого ключевого игрока команды — Усмана Дембеле. Несмотря на то, что Хави рассчитывал на вингера в новом сезоне, тот решил уйти, позволив «ПСЖ» активировать пункт об отступных в размере 50 млн евро.