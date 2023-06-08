7 комментариев

В прошедшем сезоне «Барса» потеряла сразу трех капитанов – ушли Жерар Пике, Серджи Бускетс и Жорди Альба. Остался только Серджи Роберто.

Летом каталонцам предстоит выбрать людей, достойных носить капитанскую повязку. Решение останется за командой, но Хави не сомневается в одном игроке.

«Рано или поздно Рональд Араухо станет первым капитаном «Барсы». Он прирожденный лидер, это у него в крови. Я уже сказал ему, что со временем он станет капитаном», – рассказал испанец.