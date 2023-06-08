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«Барса» потеряла трех капитанов и летом придется выбирать новых, но у Хави уже есть фаворит: «Он прирожденный лидер»

Рональд Араухо Рональд Араухо
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В прошедшем сезоне «Барса» потеряла сразу трех капитанов – ушли Жерар Пике, Серджи Бускетс и Жорди Альба. Остался только Серджи Роберто.

Летом каталонцам предстоит выбрать людей, достойных носить капитанскую повязку. Решение останется за командой, но Хави не сомневается в одном игроке.

«Рано или поздно Рональд Араухо станет первым капитаном «Барсы». Он прирожденный лидер, это у него в крови. Я уже сказал ему, что со временем он станет капитаном», – рассказал испанец.

Transfer News: Man United target Ronald Araujo reveals stance on Barcelona future

7 комментариев

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TJ tigra
👍👍👍 правильное решение.
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Спартак Уокер
Араухо в этом сезоне красавец заслужил звание кэпа
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cektor
Араухо , Тер стеген , Роберто , кто 4 й ? Лева?
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Marakana
А как же Ферран Торес?)))
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TAGAY
голосовании же было, Марк кэп, Араухо - вице!
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Scorpion
Даже когда матч не получается, видно как он лезет вперёд идёт в обыгрыши гонит своих и выкладывается на полную. Я бы и сейчас сделал его капитаном.
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tiqui_taca
уже сейчас готов!
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