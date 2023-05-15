«Барселона» выиграла долгожданный первый титул Ла Лиги за четыре года, разобрав на выезде «Эспаньол» 4:2.

Для Педри это чемпионство стало первым в карьере. Испанец проводит отличный сезон: много продвигает и забивает (6 мячей), но результативных передач не было до вчерашнего матча. Первый ассист в сезоне помог оформить Алекс Бальде.

Педри навесил на дальнюю, где Бальде уверенно замкнул.

Педри очень рад чемпионству:

«Пришло время, я здесь уже три года и не выигрывал чемпионат. Я счастлив выиграть этот титул. Мы хотели победить на этом стадионе и отдали все силы. Без всех этих ребят (указывает на партнеров) мы бы не выиграли этот титул».

Теперь осталось повторить это фото.