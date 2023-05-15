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«Пришло время, я здесь уже три года». Педри оформил первый ассист сезона в чемпионском матче и скромно отреагировал на победу

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«Барселона» выиграла долгожданный первый титул Ла Лиги за четыре года, разобрав на выезде «Эспаньол» 4:2.

Для Педри это чемпионство стало первым в карьере. Испанец проводит отличный сезон: много продвигает и забивает (6 мячей), но результативных передач не было до вчерашнего матча. Первый ассист в сезоне помог оформить Алекс Бальде.

Педри навесил на дальнюю, где Бальде уверенно замкнул.

Педри очень рад чемпионству:

«Пришло время, я здесь уже три года и не выигрывал чемпионат. Я счастлив выиграть этот титул. Мы хотели победить на этом стадионе и отдали все силы. Без всех этих ребят (указывает на партнеров) мы бы не выиграли этот титул».

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3 комментария

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Emin Aliev
Педри, Гави, Араухо, Бальде, Кунде, Де Йонг, Кристинсен - как же молода эта Барселона!
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Игорь Климов
Педри - это будущее Барселоны на долгие годы!
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loneliness
лучше чем Камавинга, Вальверде и Тчуамени, которые играет в ЛЧ
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