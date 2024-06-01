Похоже, Ансу Фати вернулся в Испанию. Уже отдыхает в компании игрока «Барсы»

Ансу Фати, судя по всему, вернулся в Испанию. Вингер уже успел встретиться с Бальде. Алекс опубликовал в соцсетях совместное с Ансу фото. Парни отдыхают в компании родных.

У двух игроков сложились прекрасные отношения еще со времен «Ла Масии», но карьерные пути футболистов разошлись. Бальде продолжает выступать за «блауграну», а вот Фати прошедший сезон провел в «Брайтоне».

В сентябре прошлого года «Барса» отдала вингера в аренду «чайкам». В Англии он провел 27 матчей, в которых забил четыре гола и отдал ассист. Аренда Фати в «Брайтоне» официально закончится 30 июня.

По данным Diario Sport, Ханси Флик, недавно возглавивший «блауграну», хочет дать Ансу шанс продолжить карьеру в столице Каталонии. Но сперва юный вингер должен впечатлить немца во время предсезонки.

А вы бы хотели видеть Фати в «Барселоне»?