Флик уже впечатлил руководство «Барсы». Что он говорил на презентации своего плана?

Ханси Флик быстро произвел впечатление на президента «Барселоны» Жоана Лапорту и остальных членов совета директоров, выразив уверенность в составе «Барсы». Флик доказал, что знает игроков, и наглядно показал, как сделать команду более конкурентоспособной, сообщает Cope.

Лица, принимающие решения в «Барсе», не отрывали глаз от экрана, когда Флик демонстрировал данные о составе, области развития и тактический план.

Помимо того, что немецкий тактик обладает знанием старшей команды, он также доказал, что изучал «Ла Масию» в течение нескольких месяцев до того, как «Барса» обратилась к нему.

Хави был уволен через несколько дней после того, как публично заявил, что «Барса» больше не может конкурировать с мадридским «Реалом», как в экономическом плане, так и исходя из того состава, который был в его распоряжении.