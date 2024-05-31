Крыса без корабля. Хави пересоздал чат с легендами «Барсы» без помощника Лапорты

Как утверждает испанское издание Sport, эпопея с уходом Хави с поста главного тренера «Барселоны» сильно испортила его отношения с правой рукой президента клуба Жоана Лапорты Алехандро Эчеваррией.

Долгое время Хави состоял в одной группе в популярном мессенджере с Эчеваррией, в которой также были такие легенды «блауграны» как Карлес Пуйоль, Виктор Вальдес и другие.

На фоне всего того, что происходило в последние недели вокруг испанского тренера, экс-хавбек якобы создал новую группу, в которую вошли все участники, кроме Эчеваррии.

Ранее на этой неделе Хави предупредил своего преемника, чтобы тот был готов «страдать» в качестве тренера «Барселоны».