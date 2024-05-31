15(!) игроков «Барсы» едут на Евро и Копа Америка. Вот полный список

Сезон-2023/24 еще не закончен: многим большим игрокам предстоит помочь своим сборным на Евро и Копа Америка. От «Барселоны» на международные турниры поедут 15 игроков.

Евро

Дания: Андреас Кристенсен;

Франция: Жюль Кунде;

Германия: Тер Стеген и Илкай Гюндоган;

Нидерланды: Френки де Йонг;

Польша: Роберт Левандовски;

Португалия: Жоау Феликс и Жоау Канселу;

Испания: Педри, Ферран Торрес, Ламин Ямаль, Пау Кубарси и Фермин Лопес.

Копа Америка

Бразилия: Рафинья;

Уругвай: Рональд Араухо.

Кого из игроков «Барсы» ждать с трофеем?