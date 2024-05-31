15(!) игроков «Барсы» едут на Евро и Копа Америка. Вот полный список
Сезон-2023/24 еще не закончен: многим большим игрокам предстоит помочь своим сборным на Евро и Копа Америка. От «Барселоны» на международные турниры поедут 15 игроков.
Евро
Дания: Андреас Кристенсен;
Франция: Жюль Кунде;
Германия: Тер Стеген и Илкай Гюндоган;
Нидерланды: Френки де Йонг;
Польша: Роберт Левандовски;
Португалия: Жоау Феликс и Жоау Канселу;
Испания: Педри, Ферран Торрес, Ламин Ямаль, Пау Кубарси и Фермин Лопес.
Копа Америка
Бразилия: Рафинья;
Уругвай: Рональд Араухо.
Кого из игроков «Барсы» ждать с трофеем?