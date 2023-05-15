FC BARCELONA
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«Мы страдали вместе». Тер Стеген скромничает, но он – возможно, главный человек в этом сезоне, и вот почему

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Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
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«Барселона» выиграла первый титул Ла Лиги за четыре года. Игра в защите сыграла решающую роль в победе – «Барса» пропустила всего 13 голов в чемпионате. 13 пропущенных за 34 игры! Марк-Андре тер Стеген стал лучшим в лиге по предотвращенным голам: отбил на 8,2 голов больше ожидаемых.

Проще говоря, если бы не тер Стеген, «Барса» пропустила как минимум 21 мяч. А учитывая, что 11 побед были добыты с минимальным счетом (1:0), вклад тер Стегена действительно огромный, ведь без него каталонцы могли растерять много очков.

Хотя немец скромничает, отмечая заслугу всей команды:

«Очень горжусь командой, поздравляю персонал с отличным сезоном, все работали очень хорошо. Я думаю, мы заслужили этот титул, так как мы страдали вместе и нам нужно было выиграть этот титул.

Мы заслужили эту победу, мы страдали и наслаждались на поле вместе. Мы должны отпраздновать это, особенно с молодыми игроками, которые до сих пор не поднимали ни одного титула. У меня был хороший сезон, я чувствую себя в отличной форме, и горжусь этой командой».

Marc-André ter Stegen: The 'impenetrable wall' standing in Manchester United's way

3 комментария

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Arkadios Avgitidis
стена! красава!
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MK
жалко его, был расстроен что упустил сухарь
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Алексей Фирстов
Поздравляю с заслуженным титулом! Они заслужили!!
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