❌ Киммих отвергнул первое предложение «Барселоны». Его не устроили условия личного контракта

Йозуа Киммих не принял предложение «Барселоны», сообщает Diario Sport.

Немца не устроило предложение каталонского клуба, поэтому переговоры на данный момент приостановлены.

«Барселона», вероятно, снова вернется к кандидатуре Киммиха после того, как подпишет несколько важных спонсорских контрактов и продаст некоторых игроков. Считается, что Йозуа - приоритетная цель Ханси Флика этим летом.

Текущая сделка Киммиха с мюнхенской «Баварией» истекает в 2025 году, поэтому летом он будет доступен по относительно низкой цене. «Барса» надеется подписать игрока примерно за 35 миллионов евро.