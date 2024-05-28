7 номеров «Барселоны» могут освободиться вскоре после ухода Хави

Уход Хави из «Барсы» уже был подтвержден, но он вряд ли уйдет один — несколько игроков могу попрощаться с «сине-гранатовыми».

Давайте посмотрим, какие номера могут освободиться уже в ближайшее время.

Номер «2»

Жоау Канселу не уверен в своем будущем в «Барсе». Подписание 30-летнего футболиста на постоянной основе обойдется клубу почти в 40 миллионов евро, а «Манчестер Сити» может отклонить еще одно предложение по аренде.

Вызывает тревогу то, что Канселу не слишком впечатлил за год в «Барселоне», особенно в защите, где его ошибки дорого обошлись клубу.

Номер «4»

«Барселона» ценит Рональда Араухо, несмотря на проблемы в этом сезоне. Но игрок, похоже, просит больше, чем может себе позволить «Барса».

У клуба может возникнуть соблазн избавиться от защитника, в конце концов, они могут потребовать за него 80-100 миллионов евро и облегчить свое финансовое бремя.

Номер «14»

Жоау Феликс не зажег ни одного огня за год аренды, его 10 голов - это столько же, сколько забил Ансу Фати на той же позиции в прошлом сезоне, и на один меньше, чем Фермин Лопес, который является полузащитником.

По словам Фабрицио Романо, новый тренер «Барсы» Ханси Флик решит судьбу Феликса — сейчас шансы 50 на 50.

Номер «17»

Уход Маркоса Алонсо из «Барсы» уже предрешен. За два года, проведенные в клубе, защитник не произвел впечатления. Он даже не попал в состав «Барселоны» на последнюю игру сезона.

Источники сообщают, что Алонсо собирается подписать контракт с «Атлетико» в качестве свободного агента.

Номер «18»

Ориолю Ромеу потребуются большие перемены, чтобы остаться в «Барсе» в новом сезоне. Полузащитник был подписан прошлым летом и хорошо начал свою карьеру в Каталонии, но ему помешали травмы, он так и не смог закрепиться в основном составе. Предполагается, что Ромеу вернется в «Жирону».

Номер «19»

Если бы Хави не покинул «Барсу», Витор Роке почти наверняка был бы отправлен в аренду или даже продан. Уход Хави дает ему новый луч надежды.

Однако Флик работал с Левандовски в «Баварии» и, возможно, все же предпочел бы своего старого боевого коня бразильскому юноше.

Номер «20»

Хави хотел, чтобы Серджи Роберто остался, поскольку он ценил капитана клуба. После ухода испанского тренера продление Роберто в подвешенном состоянии. Роберто еще может остаться в «Барсе», но только в случае, если клубу не удастся подписать нового полузащитника.