😕 Хави ушел. А что будет с Феликсом после прихода Флика?

По данным Diario Sport, Ханс-Дитер Флик лично знает Жоау Феликса и понимает его стиль игры.

Этот нюанс может оказать огромное влияние на будущее португальца в «Барсе».

Источники сообщают, что Хави был близок к тому, чтобы отказаться от Феликса. Испанец намеревался летом избавиться от игрока, несмотря на то, что Деку и Жоан Лапорта были против.

Феликс долгое время провёл на скамейке запасных «Барселоны», что отчасти объясняет лишь 11 голов в этом сезоне - столько же, сколько забил Фермин Лопес.

Агент Феликса рассчитывает, что «Барса» и «Атлетико Мадрид» договорятся о продлении аренды на один год.