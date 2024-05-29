🎥 Флик провел трехчасовой ужин с Лапортой в Барселоне. Ханси уже подписывает контракт с «блауграной»

Ханси Флик прибыл в «Барселону». Совсем скоро он станет новым главным тренером «Барселоны»

Жоан Лапорта провел трехчасовой ужин с немецким специалистом вечером 28 мая, сообщает Виктор Наварро. По данным журналиста, встреча прошла в отеле Гран Мелиа.

Вместе с Лапортой на ужине был Рафа Юсте, который прокомментировал прошедшую встречу так: «Как прошел ужин с Фликом? Хорошо. Поговорим о Флике завтра».

По данным Наварро, утром 29 мая Флик подписал контракт с «Барсой». В ближайшие часы об этом станет известно официально, тогда Ханси сделает первые заявления в качестве нового тренера каталонцев. Соглашение с немцем рассчитано до 2026 года.

Наступает эра Ханса-Дитера.