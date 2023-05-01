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Первый гол Месси за «Барсу» – начало большой истории. Сегодня ему 18 лет

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Месси все ближе к «Барсе» – подтверждают и инсайдеры, и руководство «Барсы», которое готовит бумаги директорам Ла Лиги для скорейшей сделки. Любопытно, каким получится первый гол после возвращения – а сегодня есть повод вспомнить, каким был первый гол после перехода из молодежки.

Месси дебютировал за «Барсу» в октябре 2004 года, при всем его таланте тренеры решили подождать и отравили обратно в «Барсу Б». Первый гол случился 1 мая 2005-го – 18 лет назад.

Месси выскочил в концовке и забил дважды: один отменили, но второй по красоте можно было принять даже за три. Роналдиньо аккуратно забросил за спину защитникам, а Лео в касание перебросил вратаря.

2 комментария

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Flow market Victor Mercedes
Та самая великая передача эстафеты от волшебника будущему королю футбола 👑🇦🇷👍🏻
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gudvinbrok@gmail.com
Да и в первом голе не было оффсайда. Оба гола шикарные.
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