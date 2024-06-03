Фати рад вернуться в Барселону. Ансу рассказал, чему научился в «Брайтоне»

Аренда Ансу Фати в «Брайтоне» завершилась, игрок возвращается в «блауграну». Ансу признался , что в дождливой Англии скучал по солнечной Барселоне и семье:

«Немного скучал по солнцу, да. По правде говоря, я ожидал, что будет хуже, но было довольно много погожих дней. После стольких лет жизни в Испании первое время после переезда было сложно, но потом я начал адаптироваться.

Больше всего я скучал по своей семье, по младшему брату, с которым мне не удавалось часто видеться, потому что он был занят учебой. Я также скучал по своим друзьям, с которыми проводил много времени, когда был здесь. И скучал по маминому рису!

Первым делом, как прилетел в Барселону, сразу же вернулся домой, зашел в свою комнату и лег на кровать. Я был дома вместе со своей семьей и друзьями. Мне понравилось сидеть на кухне с родными и просто есть вместе, ведь именно этого мне так не хватало. Мои братья и мама приготовили все к моему приезду. Мы рассказывали шутки о том, как прошел год. Они задавали мне много вопросов. Такие моменты заставляют меня чувствовать себя особенным благодаря моей семье».

Все же игра в зарубежной команде многому научила молодого футболиста:

«За этот год я многому научился, попробовал себя в такой требовательной лиге, как АПЛ. Мне было приятно играть за «Брайтон», но теперь я вернулся в свой клуб и к своей семье. Я очень счастлив. Премьер-лига – очень напряженный чемпионат, сверхтребовательный. Любая команда может тебя обыграть в каждом матче.

Меня многому научили и мои одноклубники, и сам клуб. Я впервые покинул Испанию, это был весьма приятный опыт. Я многое увез с собой, а также познакомился с Премьер-лигой, которая показалась мне очень интересной, ведь это одна из лучших лиг в мире.

Игра в такой лиге заставляет совершенствоваться во всех отношениях. Это очень требовательный чемпионат с физически сильными игроками. Я познакомился с новыми людьми, а заодно и с новыми методами работы. Я многому научился».

Фати готов играть за «Барселону»:

«Я готов на сто процентов. Я много работаю, ведь чувствую, что всегда есть то, в чем можно стать лучше. Я провожу много часов в тренажерном зале. Некоторые думают, что я вечно травмирован, но я провел два года без травм. У меня было небольшое повреждение, люди воспринимают это как должное. В прошлом году я отыграл весь сезон и не пропустил ни одного матча. Отсутствие регулярной игры усложняет задачу, но я был готов и боролся до конца.

С кем из игроков «Барсы» поддерживаю общение? С Бальде, Рональдом, Гави... Я много раз приезжал в Барселону, и во время многих моих поездок мы строили совместные планы, устраивали барбекю дома или ходили куда-нибудь поесть».

Ансу уже успел встретиться с Бальде. Парни вместе отдыхали на яхте.

Как думаете, сумеет ли Фати закрепиться в команде Флика?