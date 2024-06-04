❗ Флик не против ухода де Йонга. Но с одним условием
Продолжаем череду бесконечных слухов об уходе Френки де Йонга из «Барселоны».
Diario Sport сообщает, что каталонцы рассматривают возможность продажи голландца, чтобы пополнить бюджет. Сине-гранатовые не откажутся от хорошего предложения, если оно поступит.
У Ханси Флика в планах есть полузащитник, способный заменить голландца, поэтому он не возражает против трансфера. Тем не менее, немецкий тренер установил условие для клуба: Френки заменит другой игрок мирового класса.
Новый тренер уже обсудил возможные варианты с Деку. Однако, это не означает, что голландец покинет летом «Барселону». Роль де Йонга в клубе по-прежнему высока, из-за чего его позиция в стартовом составе не подлежит обсуждению.
А в полузащиту вместо голландца есть Гюндоган, Гави, Фермин, Касадо, Берналь - хватает квалифицированных игроков..
Че Лапорта скажет - то и Флик с Деку будут говорить:)))