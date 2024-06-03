«Атлетико» согласен продлить аренду Феликса в «Барселоне»

Ханси Флик хочет, чтобы Жоау Феликс остался в клубе в новом сезоне, сообщает Diario Sport. Мнение правления аналогичное — португальца хотят сохранить.

Игрок сборной Португалии также надеется продолжить выступать за «Барселону» и проинформировал об этом «Атлетико». Других вариантов он не рассматривает.

«Атлетико» устно согласился отпустить Феликса в Каталонию на следующий сезон. Новое соглашение будет повторять предыдущее: только аренда без права выкупа.

Проблема здесь в том, что «Барселоне» необходимо скорректировать лимит зарплаты продления аренды. Однако и команда Диего Симеоне, и Жоау готовы подождать, пока «блауграна» решит свои финансовые проблемы.

Форвард забил семь голов и отдал три результативные передачи в 30 матчах Ла Лиги за каталонцев в сезоне-2023/24.